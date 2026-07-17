El Gobierno de Jujuy recomienda extremar los cuidados ante el alerta por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por vientos para distintos sectores de la provincia.

Ante las alertas amarilla y naranja por vientos emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos sectores de la provincia, el Gobierno de Jujuy insta a la comunidad a adoptar medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

De acuerdo con el SMN, se prevén vientos intensos con ráfagas que, en los niveles más altos, pueden superar los 130 kilómetros por hora, por lo que resulta fundamental extremar las precauciones y reducir al mínimo la exposición durante el desarrollo del fenómeno.

Recomendaciones ante el alerta por fuertes vientos

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar salir mientras se registren los vientos y hacerlo únicamente si es necesario.

Seguir las indicaciones de las autoridades y mantener la calma.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Conducir con extrema precaución y evitar hacerlo si la visibilidad se encuentra reducida.

Proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo, además de mantenerse hidratado.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia.

Conocer los números de emergencia de Defensa Civil, Bomberos y Policía.

Ante cualquier emergencia, se recomienda comunicarse de inmediato con Defensa Civil (103), Bomberos (100) o el Sistema de Emergencias 911.

El Gobierno de Jujuy recuerda que la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales son fundamentales para reducir riesgos y proteger la integridad de toda la comunidad.