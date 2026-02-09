El Gobierno de Jujuy ofreció un 10% de aumento salarial a los gremios docentes

En el marco de una propuesta integral, se propuso el pago de un bono por el Día del Trabajador, incrementos en el premio por asistencia, las asignaciones familiares y una reconsideración histórica del pago de título docente por segundo cargo.

El Gobierno de Jujuy ofreció un 10% de incremento salarial a los gremios docentes en el marco del reinicio de las conversaciones paritarias. Además, se propuso el pago de un bono por el Día del Trabajador, incrementos en el premio por asistencia, las asignaciones familiares y una reconsideración histórica del pago de título docente por segundo cargo, ratificando el compromiso con la educación y la mejora de los salarios.

La propuesta de incremento salarial se estructura en los siguientes tramos: un 4% correspondiente al mes de febrero, un 2% para el mes de marzo, otro 2% para abril y, finalmente, un 2% adicional para el mes de junio. Además, se incorporará al sueldo básico la suma de $2.000 durante estos cuatro meses que corresponde a la conversión del suplemento no remunerativo no bonificable por persona.

De este modo, el salario inicial registrará un crecimiento sostenido:

– $842.000 en febrero

– $860.000 en marzo

– $880.000 en abril

– $900.000 en junio

En el marco de una propuesta integral que revaloriza la labor docente, se ofreció un significativo aumento del premio por asistencia del 20% al 30%.

Respecto al concepto de asignaciones familiares, se propuso un idéntico incremento: del 20% al 30%.

Además, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica del sector educativo, se estableció incrementar el tope de adicional por título a 1,5, en beneficio de docentes con 2 cargos, reafirmando el valor de la formación y la tarea de los educadores.