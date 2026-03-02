El gobierno de Jujuy inauguró el ciclo lectivo 2026 y nuevas obras escolares en Uquía

El vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezaron en la localidad de Uquía, departamento de Humahuaca, el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2026 y la inauguración de refacciones y ampliaciones integrales en la Escuela Primaria Nº 27 “Juan Galo Lavalle” y el Colegio Secundario Nº 26.

La ceremonia contó con la presencia del comisionado municipal de Uquía, Josué Aquino; la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua; los legisladores provinciales Noelia Quispe y Diego Cruz; el director del Secundario Nº 26, Gustavo Paul Flores; la directora de la Escuela Nº 27, María Elena Lamas; además del equipo técnico del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes, familias y abanderados de establecimientos de la región.

En ese marco, el vicegobernador Alberto Bernis, hizo llegar el saludo del Gobernador Carlos Sadir y destacó la trascendencia institucional del acto. “Acompañando a la ministra, en nombre del gobernador Carlos Sadir, inaugurando y refaccionando obras escolares en Uquía, también inaugurando el período lectivo en los tres niveles, me parece un acto fundamental. La educación es el pilar fundamental del desarrollo y crecimiento en todos los pueblos”, afirmó.

Puso en relieve los esfuerzos del Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio, al señalar que muchas de las obras se concretan gracias a los recursos generados por el proyecto de energía solar en Parque Solar Cauchari. En ese marco, enfatizó la necesidad de consolidar una educación inclusiva y un acompañamiento integral a los estudiantes, remarcando que el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia depende de una sólida formación educativa.

Para cerrar su discurso, el vicegobernador dejó oficialmente inaugurado el ciclo lectivo 2026 en la localidad, dando inicio formal a las actividades en los tres niveles del complejo educativo.

En tanto, la ministra Daniela Teseira centró su mensaje en el sentido pedagógico y social del inicio escolar. Sostuvo que la jornada no representa solo el cumplimiento del calendario académico, sino la reafirmación de una decisión de “cuidar la escuela, fortalecerla y acompañarla”. Destacó que la readecuación integral del complejo educativo -que integra nivel inicial, primario y secundario- “no es solo infraestructura, es dignidad y respeto”, en valoración del lugar para alumnos y docentes.

La titular de la cartera educativa provincial informó que, en las semanas previas, se desarrollaron instancias de tutorías y acompañamiento pedagógico en el marco del compromiso de garantizar los 190 días efectivos de clase. Recordó que asumió su función el 22 de diciembre de 2025 y que, desde entonces, se avanzó en la reorganización de equipos y en el fortalecimiento de líneas de acción, con eje en la articulación interministerial y en una educación inclusiva que acompañe las trayectorias escolares.

Las obras inauguradas en la Escuela Nº 27 incluyeron la construcción de dos salas con sanitarios para el nivel inicial, sector administrativo, galerías de vinculación, nuevo acceso, refuncionalización de cocina y dependencias de servicio, además del techado y cerramiento perimetral del polideportivo. En el Secundario Nº 26 se incorporaron un aula, cocina, depósito y comedor; se creó un patio de lectura con canteros y mobiliario; se construyó una rampa de vinculación hacia la cancha y se ejecutó el techado y cerramiento perimetral del polideportivo.

La directora de la Escuela Nº 27, María Elena Lamas, expresó que fue “una grata sorpresa” encontrarse con las mejoras realizadas, especialmente en el nivel inicial, donde se incorporó equipamiento y mobiliario, y destacó el cambio de tejas en los techos del nivel primario, una necesidad planteada por el plantel docente. También valoró la cobertura del polideportivo, que permitirá resguardar a los alumnos del sol y la lluvia.

En relación con el inicio del ciclo lectivo, indicó que el 80 por ciento del plantel docente es nuevo y manifestó que percibió “mucha predisposición y actitud positiva” para afrontar el año escolar. Asimismo, señaló que las familias expresaron expectativas favorables ante el comienzo de una nueva etapa institucional.

El comisionado municipal Josué Aquino calificó la jornada como “un día de mucha algarabía y festejo” y sostuvo que la inauguración de la infraestructura “es parte de la historia de Uquía”.

Destacó que el edificio fue renovado integralmente, conservando su impronta colonial, y subrayó que la educación ocupa un lugar central en la formación ciudadana y en el desarrollo social.

Durante la ceremonia, el párroco de Humahuaca, David Bazán, realizó la bendición de las flamantes instalaciones. El acto concluyó con un emotivo pase de nivel de niños que egresaron del nivel inicial para incorporarse al nivel primario, marcando simbólicamente el comienzo de una nueva etapa educativa en la comunidad.