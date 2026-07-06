El Gobierno de Jujuy implementa «REBA PLUS» para simplificar los trámites comerciales

La nueva modalidad unifica en un solo lugar la gestión del REBA y el Certificado de Prevención de Incendios para comercios de hasta 200 metros cuadrados, otorgando un permiso provisorio por 30 días para facilitar el desarrollo de la actividad.

Con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites para los comerciantes, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha REBA PLUS, una nueva modalidad que centraliza la gestión del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA) y el Certificado de Prevención de Incendios para locales comerciales de hasta 200 metros cuadrados.

La iniciativa permite realizar ambos trámites en un único lugar y obtener un permiso provisorio del REBA con una vigencia de 30 días desde el momento de la solicitud. De esta manera, los comerciantes podrán desarrollar su actividad mientras se lleva adelante la inspección técnica de Bomberos, reduciendo tiempos y simplificando el procedimiento administrativo.

REBA PLUS está destinado tanto a nuevos comercios como a quienes deban renovar el permiso de expendio de bebidas alcohólicas. El principal beneficio es que el comerciante obtiene el permiso provisorio, garantizando el inicio o la continuidad de la actividad hasta la emisión de la certificación definitiva.

Los trámites podrán realizarse en San Salvador de Jujuy en la Central de Policía, mientras que en el interior de la provincia estarán disponibles en las Unidades Administrativas Digitales (UAD) de cada regional, acercando el servicio a comerciantes de todo el territorio provincial.

REBA PLUS: requisitos y alcance

Para acceder a REBA PLUS, los interesados deberán presentar la habilitación municipal vigente; acreditar que el local posee una superficie igual o menor a 200 metros cuadrados; copia o fotografía de los extintores con su correspondiente vigencia; un croquis del comercio firmado por un profesional competente; y la planilla prontuarial.

La nueva modalidad alcanza a kioscos, despensas, drugstores, bares y restaurantes con una superficie de hasta 200 metros cuadrados.

Con la implementación de REBA PLUS, el Gobierno de Jujuy continúa avanzando en la modernización y simplificación de los procedimientos administrativos, promoviendo una gestión más ágil, eficiente y cercana para acompañar el desarrollo de la actividad comercial en toda la provincia.