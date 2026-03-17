El Gobierno de Jujuy garantiza continuidad de las paritarias y refuerza el diálogo con sindicatos

Durante este martes se completaron las reuniones con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública provincial.

El Gobierno de Jujuy ratificó el compromiso con el diálogo y los trabajadores estatales durante las mesas paritarias que se desarrollaron con los sindicatos que representan a los distintos sectores de la administración pública los días lunes y martes. El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, encabezó las reuniones con los gremios, junto con autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, garantizando la apertura del Ejecutivo para generar consensos en el marco de las paritarias.

El funcionario realizó un balance de los encuentros desarrollados en Conectar Lab, destacando la importancia del intercambio entre las partes. En cuanto al ofrecimiento salarial, recordó que se presentó una propuesta superadora a la establecida en las conversaciones entabladas a comienzos de este año.

“La pauta de marzo sería de un 4%, más la conversión que se está haciendo en los distintos escalafones, lleva a que el acumulado supere ampliamente el 8%”, precisó. En cuanto al bono previsto para el mes de mayo, expuso que seguirán las conversaciones y análisis relativos al monto y forma de pago.

Asimismo, el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas adelantó que las negociaciones salariales continuarán el próximo mes, considerando las necesidades de los trabajadores de la administración pública de la provincia.

Durante los días lunes y martes las reuniones paritarias se concretaron con sindicatos que representan a agentes de todos los sectores: ATSA; UPCN; ATE; sindicatos municipales del interior; APL; gremios docentes nivel Inicial y Primario; gremios docentes de nivel Medio y Superior; SEOM; APUAP y APOC.

Balance de la Cuenta de Inversión del Estado 2025

Por otra parte, Cardozo hizo mención a la Cuenta de Inversión 2025: “estamos trabajando en el cierre de la Cuenta de Inversión 2025 y quiero aclarar que el año 2025 no tiene superávit, sino un déficit aproximado de 3.000 millones de pesos”. En ese sentido, recalcó que la situación es resultado de priorizar salarios y obras en la provincia.

En ese marco, el ministro de Hacienda y Finanzas enfatizó la importancia de fortalecer los salarios de forma responsable y considerando las condiciones y posibilidades financieras.

Cabe mencionar que la Cuenta de Inversión del Estado es el documento oficial anual que el Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para rendir cuentas sobre cómo ejecutó el Presupuesto. Detalla la gestión financiera, los gastos, inversiones y la deuda pública del año anterior, sirviendo como instrumento clave de transparencia y control de los recursos públicos.