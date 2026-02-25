El Gobierno de Jujuy fortalece al básquet adaptado con equipamiento clave para el campeonato nacional

Se trata de nuevas cubiertas importadas y especialmente diseñadas para la práctica del básquet en silla de ruedas.

El Gobierno de Jujuy entregó equipamiento al equipo provincial de básquet adaptado. Se trata de nuevas cubiertas especialmente diseñadas para la práctica del básquet en silla de ruedas, un insumo fundamental para garantizar el rendimiento de los deportistas durante la competencia.

El jugador Jonathan Guanuco y el entrenador Gustavo Lemos destacaron el acompañamiento del Ejecutivo, que permitió la incorporación de cubiertas importadas para las sillas deportivas, de cara al inicio del campeonato nacional. La gestión fue articulada a través de la Dirección de Gestión de la Gobernación, con el acompañamiento de Gustavo Carrasco y la secretaria de Gobernación, Sonia Godoy.

Guanuco sostuvo que “las cubiertas son muy importantes para esta temporada, porque la silla debe estar en óptimas condiciones para competir”. Asimismo, remarcó que el equipo ya completó la pretemporada y se prepara para el inicio del campeonato previsto para abril, agradeciendo especialmente el respaldo del gobernador Carlos Sadir y de las autoridades provinciales.

Por su parte, el entrenador Lemos subrayó que este equipamiento “no es un simple elemento deportivo, sino una oportunidad para igualar condiciones entre deportistas con discapacidad y quienes no la tienen”. En ese sentido, explicó que se trata de llantas importadas de alto costo, diseñadas exclusivamente para la disciplina, cuya incorporación permitirá renovar las cubiertas de seis sillas.

El equipo jujeño de básquet adaptado se prepara para el nacional

El plantel entrena los lunes, miércoles y viernes en el Estadio Olímpico de Palpalá y se encuentra enfocado en el próximo certamen nacional, donde enfrentará a equipos de Río Gallegos, Santa Fe y Buenos Aires. Tras su debut en primera división el año pasado, cuando logró mantener la categoría y posicionarse entre los diez mejores del país, el objetivo para esta temporada es clasificar a los playoffs.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el deporte inclusivo, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de los atletas jujeños.