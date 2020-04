El gobierno de Jujuy desmintió categóricamente a las embajadas de Perú y Colombia

Remitió a las embajadas los gastos que demandaron la estadía, la cuarentena, la alimentación, el cuidado sanitario y el traslado de los ciudadanos extranjeros.

Ante lo que calificaron como “falaz pronunciamiento” de las embajadas de Perú y Colombia, deslindando responsabilidades y negando tener conocimiento del operativo de traslado de ciudadanos de esas nacionalidades hacia Buenos Aires para su repatriación, el Gobierno de Jujuy aseguró que los representantes de los citados países estaban en pleno conocimiento de tal situación y que los traslados se efectivizaron por pedido de estos.

Además de dar a conocer elementos de prueba que acreditan las afirmaciones del gobierno provincial, dio curso a las embajadas solicitudes de reconocimiento de gastos, a fin de recuperar las erogaciones que demandaron la estadía, la cuarentena, la alimentación, el cuidado sanitario y el traslado de los ciudadanos extranjeros en tránsito por Jujuy.

“La Embajada de Perú miente”

El gobernador Gerardo Morales, a través de sus redes sociales, se dirigió a la Embajada de Perú en Argentina, afirmando que “somos un pueblo solidario con cualquier ciudadano del mundo, en particular con los hermanos peruanos” y advierte que esa representación oficial “miente y denota ingratitud para con el pueblo jujeño”.

“No somos solidarios con los mentirosos e ingratos”, resaltó.

Asimismo, informó la remisión de “todos los gastos que le ocasionaron al Gobierno de Jujuy los ciudadanos peruanos durante su estadía en nuestra provincia (proceso de cuarentena obligatoria), más el costo por el traslado a Buenos Aires, para el correspondiente reintegro” y exigió “inmediata cancelación” de los mismos, “ya que tenemos una situación económica difícil, como en el mundo y no nos sobra nada”, acotó.

“Mentiras y mala intención”

Por otra parte, Morales dirigió una carta abierta al embajador de Colombia ante la República Argentina, Álvaro Pava Camelo, en la cual lamentó que “adopte una actitud de militante político opositor al Gobierno de Jujuy o a Jujuy”.

Continuó indicando, que “lo que dice usted en su carta, que se ocupó de difundir por los medios de comunicación, antes que hacérmela llegar personalmente, tiene muchas mentiras más allá de la mala intención”.

“El que quiso desentenderse de sus connacionales es usted y su Embajada. Esto es así porque parte de su equipo expresó a parte de mi equipo que la Embajada quería que sus compatriotas se queden en La Quiaca para que cuando se levante la cuarentena sigan a dedo o como puedan a su país porque la Embajada no se podía hacer cargo”, remarcó y puntualizó que “como su equipo sabe, mi Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales expresó que esa actitud, la de usted y su equipo, era inhumana. A lo que yo agrego que su actitud y la de su Embajada es una actitud miserable”.

En otro párrafo, subraya que “en verdad no hablé nunca con usted y no lo conozco. Espero no cruzarlo nunca, porque las personas que mienten y que son miserables no merecen mi respeto” y aseveró que Jujuy y Argentina “son muy generosas para con su pueblo”.

Tras enfatizar que “esperaba un agradecimiento de su parte por ocuparme y ocuparnos de sus compatriotas, cuidarles la salud, obligarlos a la cuarentena, darles de comer y pagarles el viaje a Buenos Aires para que estén más cerca de llegar a su país, lo que fue la voluntad de todos ellos”, resaltó que “lo único que surge de usted es la mentira y lo peor de una persona. De modo tal, que le exijo que reintegre a Jujuy todos los gastos incurridos en sus compatriotas porque son responsabilidad suya, no mía”.

Prosiguió apuntando, que “mi responsabilidad es con mi pueblo al que no le sobra nada y que generosamente tuvo una actitud de solidaridad para con los suyos. Tanto es así que el cónsul general de Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo, expresa textualmente “Muchas gracias señor secretario quedo altamente agradecido” por todo lo que hicimos”.

“Pero eso Embajador, usted no lo entiende ni lo entenderá nunca porque los miserables no entienden estas cosas. Espero no ver nunca a una persona que como Usted no se ocupa de su pueblo”, concluyó.