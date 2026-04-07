El Gobierno de Jujuy acreditó la Tarjeta Alimentar-Ce para personas con celiaquía

Las personas con celiaquía que pertenecen al programa alimentario provincial pueden comprar productos SIN GLUTEN en los comercios adheridos a la red bancaria Cabal, destacando que al momento de efectuar la compra deben presentar el DNI.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que este martes 7 de abril se realizó la acreditación de la tarjeta Alimentar-Ce, destinada a los titulares empadronados de provincia y para los beneficiarios de nación.

Cabe mencionar que el programa “Alimentar-Ce”, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano en Jujuy, tiene el objetivo de brindar la asistencia alimentaria y el asesoramiento a las personas con celiaquía, que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica, sin cobertura de una obra social.

Estas acciones sociales se concretan en el marco de las políticas públicas alimentarias, mediante la Ley Nacional Nº 26.588, su modificatoria Ley Nacional Nº 27.196 y la Ley Provincial Nº 6.015, que garantizan la asistencia alimentaria a la población en condición de vulnerabilidad económica.

La Secretaría recuerda que la tarjeta es intransferible.