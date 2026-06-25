El Gobierno argentino anunció el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El nuevo vocero presidencial Adrián Ravier informó el operativo dispuesto por Javier Milei, que incluye aviones, médicos, brigadas de rescate, plantas potabilizadoras y asistencia logística.

Tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela, el Gobierno argentino anunció el envío de asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y atención de los damnificados.

El anuncio fue realizado por el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien, a través de sus redes sociales, informó que el presidente Javier Milei dispuso un operativo de ayuda destinado al país caribeño, afectado por dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia.

Según detalló Ravier, la asistencia incluye el envío de médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares para reforzar la atención sanitaria en las zonas afectadas.

Además, Argentina pondrá a disposición un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

El operativo también contempla dos plantas potabilizadoras de agua, que serán operadas por 16 efectivos del Ejército Argentino, así como especialistas en estructuras colapsadas y equipos de drones con sus respectivos operadores.

En materia de rescate, el Gobierno enviará cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR), preparadas para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Estas unidades contarán con el apoyo de personal militar especializado en catástrofes y perros de búsqueda pertenecientes a la Armada Argentina y al Ejército.

La ayuda incluye además 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las familias afectadas.

«Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz», señaló Ravier en su publicación.

El funcionario agregó que, en este contexto, «la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población».

(Cadena3)