El Gobierno aplicará una suba parcial de los impuestos al combustible en marzo

Los nuevos valores comenzarán a llegar a los surtidores desde el domingo.

El Gobierno nacional aplicará en marzo una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles que debían entrar en vigencia el domingo próximo.

La actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para abril.

Durante marzo, se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para las naftas (sin plomo y virgen), el ajuste será de $17,385 por ICL y $1,065 por IDC.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, con un monto diferencial de $8,059 para la zona de influencia de la Patagonia y otras regiones específicas.

En los surtidores, el alza será en promedio de 1,1% desde este domingo 1° de marzo.

La medida se oficializó este viernes a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El texto normativo señala que “el objetivo de diferir estos incrementos es continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible”.

La decisión modifica lo previsto anteriormente en el Decreto 617/2025, que establecía la aplicación de los aumentos remanentes para el inicio de marzo.

Según el cronograma establecido, el incremento total de los montos impositivos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de abril de 2026.

(Cadena3)