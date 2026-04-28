El gobernador Sadir inauguró una obra de iluminación clave en Aguas Calientes

Carlos Sadir reafirmó el compromiso con las políticas públicas que mejoran la seguridad, la transitabilidad y la calidad de vida de la gente.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Energía y junto al municipio de Aguas Calientes, dejó inaugurada una obra de iluminación sobre el acceso a la localidad, en la Ruta Provincial N° 61, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y el intendente Gregorio Mamani.

Durante la inauguración, Sadir destacó la importancia de la intervención en un contexto complejo a nivel nacional y remarcó la decisión de sostener la obra pública en la provincia. “Es una obra muy necesaria; la iluminación es clave para la seguridad y la transitabilidad”, expresó, y subrayó que “las obras públicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Asimismo, el mandatario provincial puso en valor el trabajo conjunto con los gobiernos locales. “Creemos en el trabajo articulado con los intendentes, que son quienes gestionan y representan las necesidades de sus comunidades. Vamos a seguir avanzando con más obras para nuestros vecinos”, afirmó.

Por su parte, el intendente Mamani celebró la concreción del proyecto y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es una obra que la comunidad venía esperando. Hoy podemos decir que esta avenida queda iluminada, lo que significa más seguridad y mejor calidad de vida para todos”, sostuvo.

También estuvo presente en el acto Carlos Stanic, ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, cartera a la que pertenece la Secretaría de Energía.

Obra de iluminación en Aguas Calientes

En cuanto a los aspectos técnicos, la obra contempló la colocación de 14 columnas de 10 metros de altura con doble pescante sobre el cantero central y otras 6 columnas de iguales características con pescante simple sobre uno de los laterales. Además, se instalaron 34 luminarias LED de 150 watts, optimizando la visibilidad en un tramo clave del acceso a la localidad.