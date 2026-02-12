El gobernador Sadir entregó el certificado de Crédito Fiscal a la empresa Tsingshan South América

Carlos Sadir concretó la entrega en el marco de la Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, hizo entrega del certificado de Crédito Fiscal a la empresa china Tsingshan South America en el marco de la Ley N° 5922 de Promoción de Inversiones y el Empleo. La firma es la primera productora de níquel y acero en el mundo y avanza en la construcción de su planta en el Parque Industrial de Perico.

En tal sentido, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, indicó que la empresa china tiene el proyecto más importante del Parque, el cual está listo para funcionar en pocos días.

“Anunciaron un incremento de su proyecto, lo que implica una inversión importante para producir un insumo del litio, impulsando de esta manera el crecimiento del precio del mineral”, agregó.

A su vez, el funcionario ponderó que la empresa genera puestos de trabajo, lo que es de interés principal del Gobierno de Jujuy. La compañía ya cuenta con aproximadamente 200 empleados, siendo un 80% de mano de obra local.

Abud sostuvo que el gobernador destacó el cumplimiento de los plazos y el apoyo recibido durante las distintas etapas del proyecto. “Están ansiosos por comenzar a operar y eso mueve la economía”, señaló.

Jujuy, comprometida con la industria

Por su parte, el presidente Tsingshan South America, Jing Li, expresó: “luego de varios años de trabajo, estamos felices de continuar con nuestra inversión aquí. Este beneficio fiscal por la Ley de Inversiones de Jujuy demuestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la industria”.

Acompañaron el acto de entrega el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.