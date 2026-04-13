El gobernador Sadir encabezó la reinauguración de la histórica Glorieta de Plaza Belgrano

La obra, que incluyó una renovación integral con criterios de accesibilidad y modernismo, marca el inicio de los festejos por el aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy.

En un acto que combina la puesta en valor del patrimonio histórico con la modernización urbana, el gobernador Carlos Sadir, junto al intendente Raúl “Chuli” Jorge, inauguró las obras de remodelación de la tradicional Glorieta de la Plaza Belgrano. La estructura fue renovada íntegramente tras un concurso arquitectónico, transformándose en un espacio accesible y funcional para la cultura local.

La actividad no solo recupera un punto neurálgico del casco histórico, sino que funciona como el puntapié inicial de las celebraciones oficiales que culminarán el próximo 19 de abril, en conmemoración del aniversario de la fundación de la capital jujeña.

Un espacio inclusivo y moderno

El gobernador Sadir ponderó el trabajo realizado por la Municipalidad de la Capital, destacando que la nueva estructura cuenta con sanitarios modernos e inclusivos, rampas y un ascensor diseñado para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la parte superior de la explanada.

«Esta obra viene a poner en valor el casco histórico y complementa el trabajo realizado en el Cabildo, que actualmente registra una enorme afluencia de turistas», señaló el mandatario. Asimismo, adelantó que el Gobierno Provincial ya se encuentra trabajando en los presupuestos para la futura restauración de la Iglesia Catedral.

Desafío arquitectónico y urbanístico

Por su parte, el intendente Raúl Jorge expresó su satisfacción por el resultado del proyecto, señalando que el desafío era adaptar una estructura de gran valor sentimental y arquitectónico a las necesidades del siglo XXI. «La glorieta no se adaptaba a los tiempos que se viven. Hoy tiene otra urbanidad y vitalidad; hemos ampliado el entorno de la plaza, mejorado la iluminación general y sumado servicios esenciales», explicó Jorge.

El intendente detalló que el nuevo elevador no solo permite el ingreso a los sanitarios, sino que facilita el acceso al escenario, el cual ha quedado abierto hacia la calle Belgrano con una escala mayor para el disfrute del público. «Poner en valor todo esto significa seguir apostando al turismo y fortalecer el orgullo de ser jujeños», concluyó.

El acto inaugural, que contó con la presencia de funcionarios y legisladores provinciales y municipales, fue amenizado por un espectáculo de música y danza en vivo.