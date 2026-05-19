El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador de Suecia en la Argentina

El gobernador Carlos Sadir concretó una reunión con Torsten Sven Ericsson con una agenda centrada en las actividades comunes entre Suecia y la provincia.

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador del Reino de Suecia en la República Argentina, Torsten Sven Ericsson. El encuentro se centró en fortalecer los lazos institucionales y en cooperación minera. Acompañaron el vicegobernador Alberto Bernis y el titular de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich.

Junto al diplomático se sumaron miembros de la Cámara de Comercio Sueco-Argentina, de la agencia Business Sweden y una delegación de empresas proveedoras para la minería.

Agenda institucional

En el marco de su visita protocolar a la provincia, el embajador en primer lugar visitó el Salón de la Bandera en Casa de Gobierno.

Tras la reunión con el primer mandatario, Torsten Sven Ericsson expresó que el interés de cooperación con Jujuy está relacionado a que Suecia es un país minero con mucha experiencia en la actividad.

“Es la primera vez que venimos a Jujuy. Vamos a continuar con reuniones con operadores mineros para evaluar la posibilidad de desarrollar otros proyectos en conjunto”, afirmó.

Finalmente sostuvo que el diálogo se centró sobre el marco legislativo y político de la provincia para futuras inversiones y operaciones mineras.