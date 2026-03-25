El gobernador Carlos Sadir destacó el crecimiento de la Zona Franca de Perico

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El gobernador Carlos Sadir participó de una jornada de trabajo, resaltando el crecimiento sostenido y el avance de las operaciones en la Zona Franca.

El gobernador Carlos Sadir destacó el crecimiento de la Zona Franca de Perico

El Gobierno de Jujuy impulsa herramientas para el desarrollo productivo, con foco en el comercio exterior y la radicación de nuevas inversiones. En ese marco, el gobernador Carlos Sadir participó de una jornada de trabajo en la Zona Franca de Perico, donde resaltó el crecimiento sostenido del espacio y el avance de las operaciones de las empresas usuarias.

En el lugar se desarrolló una capacitación junto a especialistas en comercio exterior, con foco en exportaciones, importaciones y vinculación con mercados internacionales.

El mandatario destacó el interés de nuevos inversores y la articulación con el Parque Industrial, subrayando la importancia de generar condiciones favorables, con seguridad jurídica, promoción de inversiones y alivio impositivo.

La Zona Franca de Perico en crecimiento

Por su parte, el presidente de JEMSE Exequiel Lello Ivacevich, señaló que se trabaja junto a Aduana para optimizar controles ante el crecimiento de la actividad, y remarcó la importancia de la capacitación para potenciar el uso de esta herramienta única en el NOA.

Actualmente, la Zona Franca cuenta con ocho empresas usuarias y proyecta seguir ampliándose, con foco en el desarrollo de proveedores locales y el acompañamiento a futuras inversiones, especialmente del sector minero.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, y empresarios.

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