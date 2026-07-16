El gobernador Carlos Sadir acompañó las fiestas patronales de El Carmen

El gobernador Carlos Sadir acompañó los actos centrales de una jornada que reunió a la comunidad en torno a la fe, la tradición y la identidad carmense.

Con la participación del gobernador Carlos Sadir, El Carmen, la ciudad de los diques, vivió una multitudinaria jornada de fe en honor a su santa patrona, la Virgen del Carmen.

Tras el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza Domingo Teófilo Pérez y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Éxodo Jujeño, agrupación musical del Regimiento de Infantería de Montaña 20 «Cazadores de los Andes» del Ejército Argentino, se realizó la tradicional procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles céntricas de la ciudad.

Posteriormente, los presentes se dirigieron al ingreso de la parroquia, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa presidida por el vicario general de la Diócesis de Jujuy, padre Víctor Acchura.

El Gobierno de Jujuy, cerca de la comunidad de El Carmen

En la oportunidad, el intendente Víctor Hugo González expresó que, año tras año, la comunidad de El Carmen renueva su devoción por la Virgen. «Es un día lleno de emoción, de fe y de esperanza», afirmó.

Asimismo, indicó que la celebración de la octava fue reprogramada debido a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial. Explicó que, tras dialogar con concejales y referentes de la Iglesia, se definirá la nueva fecha de una celebración de gran importancia para la comunidad.

Respecto de la presencia del primer mandatario provincial, sostuvo que acompaña de manera permanente a El Carmen. «Él recorre cada rincón y conoce cada uno de los barrios. La ciudad es muy significativa para el gobernador y quiere que siga creciendo; por eso acompaña con obras de infraestructura para el bienestar de los carmenses», finalizó.

La jornada concluyó con el tradicional desfile cívico y del gauchaje.

Acompañaron la celebración la ministra de Educación, Daniela Teseira; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; funcionarios municipales; concejales; autoridades provinciales y federales de las fuerzas de seguridad; veteranos de Malvinas; asociaciones gauchas e instituciones escolares.