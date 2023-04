El frente Vía + Libertarios presento a sus candidatas a gobernador y vicegobernador

Esta mañana en conferencia de prensa el frente Vía + Libertarios presento a Cecilia García y a Débora Caro como sus candidatas a gobernador y vicegobernador.

Luego de la impugnación a Luciano Demarco por parte del Tribunal Electoral permanente de Jujuy, surgieron los nombramientos como candidatas de Cecilia García, Débora Caro y Kevin Ballesty, candidato a diputado provincial de este frente.

Cecilia García la candidata a gobernador comentó, “todos los representantes tanto hombres como mujeres que están buscando esos espacios en las diferentes localidades, nosotros en el frente Vía + Libertarios y Acción Comunitaria, tenemos mujeres como cúspide de lista en consejos deliberantes, en comisiones municipales, en intendencias, me parece que es realmente el plato más apetecible en estas elecciones”.

Agregando seguidamente, “más allá de las mujeres grandiosas valiosas empoderadas que rodean a Luciano para encabezar esta lista gobernadora y gobernador tenemos un candidato a diputado provincial que conoce mucho de leyes que es Kevin Gustavo Ballesty, abogado en la Universidad Católica de Santiago del Estero y está especializado en derechos ambientales por la Universidad de Buenos Aires en el ámbito profesional de la administración pública se desempeñó como asesor legal en organismos estales como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente ambos de la provincia de Jujuy y actualmente dirige un estudio Jurídico dedicado al asesoramiento y representación de empresas en materia ambiental minera petrolera y gas, energías renovables, conflictos laborables e higiene y seguridad en el trabajo, todo esto en el ámbito de la Provincia de Jujuy sin dejar de lado el desempeño académico dictando clases y brindando cursos en materia ambiental. En el año 2020 se incorpora al partido Vía Valores Ideas y Acciones participando de las elecciones parlamentarias en el año 2021 como candidato a diputado provincial por dicho partido, actualmente como candidato a convencional constituyente para el debate de la reforma parcial de la Constitución Provincial ley número 6.302”.

Por otra parte, el candidato a diputado provincial el Kevin Gustavo Ballesty mencionó, “voy a empezar a hacer mención a quienes tengo que agradecer hoy en día principalmente la estructura de vida y a cada uno de los integrantes porque Luciano me propuso que sea candidato y muchos fueron los que dijeron que le diera para adelante que me apoyaban y son cosas que yo no tenía en cuenta, pero hacen bien a un candidato porque nos fortalece y nos va sosteniendo y también tengo que agradecer a Cecilia, a Débora porque me van a acompañar y seguramente me van a ayudar a que mi posicionamiento y mi candidatura esté mejor porque son dos personas intachables en todo lo que han hecho y principalmente tengo que agradecerle a Luciano porque ha venido batallando y enfrentándose quizás a los sectores más concentrados y más poderoso que tiene la provincia hoy en día y principalmente las figuras que representan estos sectores con lo cual hay que apoyarlos, bancarlos y sobre todo con mi presencia sostenerlos, acompañarlo en todo lo que va a ser la vida y la carrera política de Luciano en Jujuy porque estoy seguro que este hombre en los próximos años va a ser referente en el sector público y en el sector político, así que yo confío en Luciano y lo banco a muerte y sobre todo en estas elecciones”.

Luego agregó, “por otro lado yendo hacia a lo que es la labor legislativa, yo vengo del sector privado soy un abogado litigante y lo sigo siendo y me parece que la provincia de Jujuy viene atravesando años muy difíciles desde los últimos 20 años, el sector privado se ha empobrecido, como el sector privado de las pymes, el emprendedor, también empresas más grandes han visto mermada su capacidad productiva y estas voces no han llegado a ningún recinto legislativo, el sector privado se ha visto destruido sistemáticamente y esa aceleración o destrucción ha sido mucho más fuerte en los últimos 10 años y creo que más de uno tienen un familiar o alguien que ha perdido su trabajo porque cerró la empresa. Estoy convencido no solo por una cuestión de creencias, sino de convencimiento técnico de que si se potencia al sector privado a través del ámbito legislativo y por ende del ámbito público, estas fuentes de trabajo que van a surgir son las que van a tomar aquellos jujeños que hoy día recorren todas las calles de la ciudad pidiendo pan techo y trabajo, cosa que hoy el sector privado no puede ofrecer porque se los ha venido aplastando durante los últimos 20 años y como vengo del sector privado quiero que el sector privado tenga a alguien en la Legislatura provincial y en los consejos deliberantes correspondientes. Que enarbolen la bandera del sector privado porque son los únicos que históricamente han creado fuentes de trabajo y han generado riqueza para la provincia y para el país, así que creo que esa va a ser unas de las principales propuestas de mi participación”.

A su vez añadió, “en mi roll de candidato a convencional constituyente, lo que voy a buscar es que la reforma de la Constitución a la cual hasta el día de hoy me sigo oponiendo, no avasalle y no destruya más al sector privado porque creo que la Constitución provincial que tenemos hoy en día dota a la provincia y a los tres poderes de todas las herramientas necesarias para que el sector privado, obviamente si se la cumpliese, produzca nuevos puestos de trabajo y haga que la provincia reflote y sea lo que en algún momento fue y se denominó como la Tacita de Plata”.

Para finalizar la candidata a vicegobernador por la provincia de Jujuy Débora Caro expresó, “gracias al equipo de Vía Libertarios y Acción Comunitaria por permitirme en esta ocasión poder acompañarlos y gracias a la comunidad jujeña, que a partir de ahora también me permite ser parte de este tiempo de transformación y de liderazgo en términos de política pública y partidaria que como sabrán represento a un sector de la línea intermedia, en este caso fundaciones asociaciones y en lo personal mi mayor militancia está ligada a las infancias, las adolescencias desde hace 10 años en términos de salud y educación, que es realmente un desafío llevar adelante un modelo de proyecto político que realmente piense en políticas públicas de inclusión, de diversidad, donde se vuelve a pensar que es necesario poner en agenda a las familias y sus necesidades actuales, poner en agenda justamente las problemáticas ligadas a la niñez y a la adolescencia, porque si no volvemos ahí el foco del futuro no aparece, seguimos estando inmersos en más problemáticas y particularmente poniendo a disposición como adultos que somos más sufrimiento en las calles más desidia en términos de niños y adolescentes en construcción, así que en ese sentido el proyecto de vida tiene muchísimas cosas que van a aportarle a esta provincia nuevas posibilidades de crecimiento y nuevas posibilidades de desarrollo. Este frente que se armó finalmente para Jujuy es una nueva oportunidad para las familias jujeñas de lograr un cambio y en ese sentido somos nosotros los privilegiados de llevar adelante una causa, donde como verán, hoy las mujeres también podemos salir e ir al frente y no solo estar en las bases técnicas y acompañando a hombres de la política y generando política pública a través de nosotras, sino también hoy a partir de este día se inaugura un espacio donde las mujeres vamos a tomar decisiones y sobre todo vamos a escucharlas, mucho más a ustedes las vecinas mujeres, amigas madres, hermanas, estudiantes jóvenes porque creo que es el tiempo para que nosotras las mujeres nos acerquemos, nos saquemos el miedo a estar en una mesa de juzgamiento y en una mesa de desafíos tenemos mucho para aprender con los hombres y los hombres también tienen mucho para aprender de nosotras”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ