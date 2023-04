El Frente Justicialista presentó su propuesta política para las elecciones del 7 de mayo

Este mediodía en barrio Chijra de la Capital se realizó el acto de presentación de los candidatos y el plan de gobierno de la Lista 505, para las próximas elecciones del 7 de mayo.

Destacaron que la presentación en Finca La Herminia, además del proyecto de gobierno se realizó el encuentro de toda la militancia peronista. Además del candidato a gobernador Rubén Rivarola y a vicegobernador Carolina Moisés, la candidata a intendente por Capital Liliana Fellner, estuvieron otros candidatos y dirigentes de distintos puntos de la provincia de Jujuy, como Claudia Sánchez de San Pedro de Jujuy, los intendentes de Palpalá y Monterrico entre otros.

El candidato a gobernador Rubén Rivarola comentó en referencia a su candidatura, “un hombre de trabajo y de combate siempre quiere estar hacia adelante, tenemos sangre trabajadora, así que yo les pido a todos que me acompañen el 7 que reventamos todas las urnas, golpeemos todas las puertas del vecino, no importa los colores políticos porque cuando uno tiene problemas y cuando no llega a fin de mes no hay colores políticos, así que le pedimos a todos que nos ayuden del color político que sean, que vayan y ponga un voto de confianza, porque nosotros lo único que queremos es trabajo para nuestra provincia y que en nuestra provincia el ciudadano pueda vivir cada día mejor”.

Luego recalcó, “estamos buscando todas las unidades, estamos acá todos unidos y el que no quiere estar es porque no quiere o porque tiene otras ideas o seguramente alguien le está y digamos, que ha algunos le va a doler, pero están financiados para que salgan por otro lado y realmente achiquen los votos del peronismo, pero no le vamos a dar el gusto porque el peronismo está de pie y vamos a salir adelante. Como le vengo diciendo el día 10 de diciembre va a haber un cambio total, gobernador Rubén Rivarola y vicegobernadora Carolina Moisés”.

“Yo voy a dejar el resto de mis esfuerzos en esta provincia, voy a dejar cada día de vida para que nuestra provincia cambie… me ha dado mucho la provincia ¿Cómo no le voy a devolver? Con el esfuerzo y las ganas que trabajo en mis empresas, lo voy a hacer en el Gobierno provincial”, señaló Rivarola.

Por otra parte, la candidata a vicegobernadora Carolina Moisés mencionó, “estamos muy contentos, no solamente por el encuentro porque van a encontrar a todos nuestros candidatos a intendentes, concejales, diputados y convencionales de todo el Frente Justicialista, sino también una cantidad de compañeros que son ellos los que llevan adelante la campaña en todos los rincones de la provincia”.

A la vez señaló, “para nosotros como justicialistas tenemos una misión y es decirles a los jujeños y a las jujeñas que vamos a dar todo de nosotros, lo mejor de nosotros, para que desde el gobierno podamos mejorar la calidad de vida de la gente, podamos volver a vivir bien y dejemos de vivir como lo está haciendo la gran mayoría de los jujeños y jujeñas con angustias, tristezas y con grandes preocupaciones porque yo estoy convencida de que Jujuy es muy rico”.

Mientras que Liliana Fellner candidata a intendente por Capital destacó, “es hermoso reencontrarse con compañeros y ver que acá está el peronismo de Jujuy y para Capital es la primera vez que el Partido Justicialista pone está candidatura a intendente de Capital, pero además nosotros como espacio tenemos otras candidatas y ni hablar de Karina Paniagua en Humahuaca y de tantas otras que ahora quieren acceder a una intendencia como también, por ejemplo Libertador General San Martín con Patricia Gutiérrez y acá como alguien dijo la madre de las batallas en Capital una mujer y la verdad que espero ser yo esa madre de batalla y les digo a las mujeres fuerza que podemos, sabemos que somos mujeres, que tenemos un montón de dificultades para llegar, pero que cuando llegamos sabemos gestionar y tenemos la fuerza necesaria para avanzar y conocemos la realidad del día a día sobre todo en Capital y esperamos un nuevo comienzo con voz de mujer y gestión de mujer, pero con la vista bien puesta en cada uno de los barrios y sus necesidades”.

Luego la dirigente sampedreña y candidata a diputada provincial Claudia Sánchez comento, “tengo la suerte y también el compromiso de tomar este lugar el cuarto término de la lista de diputados provinciales junto a grandes compañeras y compañeros, así que estamos acá acompañando la presentación del proyecto político de Rubén y Carolina. Vamos a escuchar todo lo que quieren transmitir al pueblo de Jujuy para que entiendan lo interesante y lo competitivo, que es este frente que se ha armado entre todos los compañeros dejando a un lado todo tipo de diferencia y ofreciendo un mejor proyecto para todos los jujeños y para todo el interior, porque la unidad está presente”.