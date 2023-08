El frente Hacemos por Nuestro País, presento a sus precandidatos

En conferencia de prensa del frente Hacemos por Nuestro País que encabeza como precandidato a presidente Juan Schiaretti, esta mañana en un hotel de la ciudad Capital se presentaron los distintos precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto.

Participaron de la misma los candidatos, encabezado por Juan Fernando Bugges apoderado de la Alianza hacemos por Córdoba, el precandidato a senador Agustín Perassi, Hugo Horvath precandidato a diputado nacional, además de la precandidata a diputada nacional Amelia de Dios, como también Susana Aguiar y Claudia Sánchez.

El precandidato senador Agustín Persassi comentó, “estamos acá hoy presentando la lista de Hacemos por Jujuy dentro del frente Hacemos por Nuestro País que lleva como precandidato a presidente al actual gobernador de Córdoba Juan Schiarettii y a Florencio Randazo, conocido político nacional como precandidato a vicepresidente”.

Al realizar un análisis de la actualidad política dijo, “para qué queremos nosotros a senadores o diputados, es para ir al Congreso de la Nación a defender los derechos del pueblo jujeño, para ir a defender los derechos del pueblo argentino, para acompañar a nuestro candidato a presidente en el caso que llegue y si no llega a quienes estén en el Gobierno nacional en todas las cosas positivas para el país y para la provincia de Jujuy, primero vamos a poner el corazoncito de Jujuy y después el corazón más grande de Argentina, queremos ir a defender las producciones regionales, queremos ir a defender el costo que te que tenemos diferenciado con el resto del país, queremos ir a defender que se cumpla con los tratados internacionales y la Constitución Nacional con los pueblos originarios de las provincias que sean respetados como deben, que se respete la libre voluntad, la libre información y la libre participación. Queremos ir a defender todos los intereses de cada uno de los jujeños y no de algunos, lo mismo para la nación, una propuesta productiva, una propuesta de crecimiento, una propuesta de creación de fuente de trabajo, una ley de creación de empleo, porque si no hay eso Argentina no tiene salida y esta es la propuesta general del frente por nuestro país, de producir, de generar trabajo, generar empleo y darle la posibilidad a los ciudadanos del país de que se desarrollen, que se desarrollen su familia, que haya crecimiento y por supuesto que haya para educación, para salud, pero si no tenemos la base de que la gente tenga los ingresos necesarios para desarrollar su vida familiar hacia el futuro y siga la pobreza o la indigencia, es un país sin destino y en eso no queremos estar, queremos estar en un país con destino”.

Por otra parte, el apoderado de la Alianza hacemos por Córdoba Juan Fernando Bugges mencionó, “este es un espacio que está integrado por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Autonomista y el Peronismo no K. El nombre no es casual, hacemos porque nosotros queremos mostrar lo que ya hemos hecho, no solamente meras promesas, nosotros llevamos la candidatura del actual gobernador de la provincia de Córdoba Juan Schiaretti, al cual lo acompaña el referente del peronismo nacional Florencio Randazzo y dos candidatos del interior que representan el federalismo argentino que tienen para mostrar lo que han hecho, los cordobeses saben lo que ha crecido Córdoba, lo que es el peronismo cordobés un aliado con la Democracia Cristiana y otros partidos. Venimos gobernando la provincia de Córdoba desde hace 24 años y hace poco, el 25 de junio el pueblo cordobés nos volvió a votar para 4 años más con una nueva generación de políticos como lo es el actual gobernador electo Martín Llaryora y en función de eso entendemos de que estamos avanzando hacia un nuevo desafío y este nuevo desafío hay que encararlo con propuesta concretas y especialmente en función a las necesidades del pueblo argentino”.

En otra parte comentó, “hay una gran asimetría en la República Argentina y no hace falta que lo mencione, ustedes los jujeños, nosotros los cordobeses lo vivimos a diario en función a lo que hoy pasa en el AMBA, la mayoría de los candidatos a precandidatos vienen de ese ámbito, de la Capital Federal o del AMBA, somos pocos los que representamos el federalismo y tenemos propuesta concretas que nosotros ya la hemos aplicado y llevado adelante en Córdoba, no es casual, que en Córdoba haya hecho una inversión en los últimos años de 8.100 millones de dólares en obras y los cordobés pueden ver lo que se ha hecho, no es casual que en Córdoba se hayan radicado muchas empresas y que el agro, uno de los principales motores del cambio en la República Argentina haya crecido y se haya desarrollado, porque ha habido una combinación entre lo público lo privado. Acá no podemos seguir discutiendo si es el Estado, si es la parte privada o son las dos cosas, se debe trabajar en alianza y en Córdoba nosotros trabajamos junto al empresariado, junto a las universidades y si bien lo decía recién, acá hubo la necesidad de la presencia educativa, en Córdoba las universidades nacionales y la privada trabajan coda codo con el sector privado y trabajan también con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales”.

“En Córdoba tenemos 427 municipios y comunas y en ese desarrollo o esa descentralización del poder están también la presencia de esa alianza entre lo público y lo privado, lo que ha permitido desarrollar y esa es la propuesta que tenemos, porque es imposible que tengamos este alto índice de inflación en la región comparado con los otros hermanos Chilenos, Uruguayos, Peruanos, etc. que tienen una inflación menos a la que tenemos nosotros y es imposible que la Argentina con tantos recursos no podamos manejar la inflación y Jujuy o Córdoba no son una lista y no se pueden salvar solas sino en conjunto, por ello las decisiones que se tomen en la macro económica van a impactar también aquí en Jujuy. Es importante trabajar y desarrollar las economías regionales, acá por ejemplo el flete tiene un costo elevado y las rutas no están en condiciones sino que tienen postergaciones y en Córdoba cuando no nos permitieron hacer la ruta porque el gobierno provincial estaba pelado con el nacional entonces el gobernador De la Sota decidió hacerla con fondos propios de la provincia, no puso cartel diciendo que no se hacía por que la nación no le enviaba los fondos o porque pedro se robó la plata, sino que la hicimos, por eso el título de la alianza es hacemos porque nosotros hacemos y lo que nosotros decimos lo vamos a cumplir”, finalizó el precandidato.

Por Mauro Ruiz – L24HJ