El Frente de Izquierda Unidad presentó a sus candidatas en Jujuy

El día de ayer desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas, junto a Natalia Morales y Keila Zequeiros, se realizó la presentación de candidatas a concejalas y diputadas del Frente de Izquierda Unidad, se trata de mujeres trabajadoras, estudiantes y jóvenes que son referentes y parte de las principales luchas que hay en la provincia.

La jornada comenzó con una rueda de prensa donde se realizó presentación de candidatas que representan a las localidades de San Salvador, Ledesma, Palpalá, Perico, Abra Pampa, Monterrico, Humahuaca, El Talar, La Quiaca. Luego se abrió un enriquecedor debate sobre la situación que atraviesan las mujeres y cómo darle fuerza a la campaña del Frente de Izquierda Unidad.

Abrió la mesa Natalia Morales planteando la actual diputada por el PTS en el FIT y referente de Pan y Rosas, mencionó que, “las candidatas del FITU expresan a las mujeres que son parte de las principales luchas por el Ni Una Menos, la vivienda, salud, educación y la precarización, y eligen ante la resignación y el disciplinamiento el camino de la organización y lucha. Esa organización es política, contra los partidos patronales responsables de la crisis social, económica y sanitaria que recae mucho más sobre las mujeres y la juventud, pero también contra la burocracia sindical”.

También sostuvo “el FITU apoya la ampliación de derecho y el cupo femenino, que para nuestra organización no es un requisito a cumplir, más bien la expresión del rol de las mujeres como se vio en listas donde superamos el 70 % de las candidaturas. Dimos una importante pelea para que no sea un techo sino un piso desde donde partir, ya que de cara a las elecciones restringe la participación de muchas compañeras.

Para finalizar, afirmó que, “tenemos una importante pelea a dar porque sabemos muy bien que no es lo mismo que esté o no esté el FITU en la Legislatura y Concejos Deliberantes, es un importante punto de apoyo para la organización de las mujeres en nuestros lugares de trabajo y estudio, y sobre todo en las calles para que la crisis no la paguemos nosotras sino quienes la generaron“.

“Tenemos que pelear por nuestros derechos, si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie más. Los gobiernos dicen que pueden controlar la pandemia, pero a las trabajadoras se nos está yendo la vida, las docentes se están muriendo, el personal de salud se pone al hombro la salud de la población, y el gobierno hace alarde de eso, hace publicidad. Pero no estamos para eso, nosotras no estamos para que se haga homenaje de nuestro sufrimiento y tampoco para predicar falsa sororidad. Tenemos que mirar más arriba, no conformarnos, y para estas elecciones tenemos que lograr conseguir que muchas personas estén dispuestas a sumarse a esta campaña, necesitamos cientos de fiscales para defender esta lista. A mi hay personas que tienen la observación de que la izquierda siempre está donde hay conflictos, y yo les respondo que sí, nosotras y nosotros estamos peleando nuestra vida, la izquierda es la única alternativa que como trabajadora no te dice: espera, si no que te dice sumemos más personas y peleemos” dijo Laura Alemán, integrante de la Red de Trabajadores Precarizados Jujuy y candidata a diputada por San Salvador de Jujuy.

“Sin y con pandemia intentaron desalojarnos a cientos de familias, pero dijimos basta, porque necesitamos un techo para vivir. Así enfrentamos las causas y persecución de la policía, codo a codo con Miguel López, concejal de Libertador por el FITU y Virginia Maita, trabajadora de la salud y docente, también candidata en estas elecciones por esa localidad. Me siento muy contenta de ser parte de esta lista, de ser parte de mujeres que se organizan y luchar para que no nos callen ni persigan. Junto a Virginia estamos recorriendo las radios y medios para dar ese mensaje” dijo Verónica Languidey, miembro de familias que lucha por tierra y vivienda candidata a concejal.

“En todo el país, miles estamos dando batalla en nuestros trabajos, lugares de estudio y barrios, eso es parte de una respuesta a la crisis y el ajuste que nos atraviesa. También quiero decir que hay miles de docentes que no están recibiendo vacunación, y que esto se agrava más en esta segunda ola de contagios por Covid. Hay responsables de la exposición al contagio y fallecimientos en la docencia, son el gobierno provincial y nacional, por eso nosotras sabemos que fortalecer esta campaña también tiene que ver con las peleas actuales y las posteriores, las que se vienen, quienes estamos aquí, tenemos luchas en común, tenemos que salir fortalecidas e impulsar comités y reuniones para amplificar nuestra voz, para dar pelea en estas elecciones pero también para las batallas que continúan”, dijo Natalia López, docente de la UNJu, y parte de la agrupación 9 de Abril.

“Un día dije basta, hay que salir a las calles, y así me encontré con mujeres que me dijeron, a mí me pasa lo mismo. Así comencé a participar. Desde chica veo que en el gobierno siempre son los mismos apellidos, gente que viene de familias de dinero, nosotras no somos eso. Las mujeres tenemos que salir al frente, por nuestros derechos y también contra la policía que golpea a nuestros hijos, señaló Mónica, docente y artista.

“Hay una situación donde aumentó la pobreza, y junto a mis compañeras también hablamos de eso. Yo me pregunto, ya que hay muchas necesidades, ¿Por qué tenemos que aceptar un IFE que no alcanza como solución? Hay que pelear también por trabajo con derechos, que no se garantiza” expresó Pamela Flores docente.

“Aquí está presente una fuerza importante, me refiero a la fuerza de decir Ni una menos por la violencia machista, pero también Ni una menos sin vivienda y sin trabajo. Esas son peleas que también defendemos y estamos en la primera línea. Pero también ver más allá tiene que ser pelear por el derecho a tener tiempo, a expresarnos y que el arte no sea un privilegio de una elite” reclamó Nadia Ruge, trabajadora precarizada y referente de artistas por el FITU.

“Como parte de Pan y Rosas, estuvimos apoyando a las trabajadoras de la recolección de la empresa Ledesma. Ellas hacen un trabajo muy duro, de más de 12 horas, y comienzan siendo muy jóvenes. Muchas son madres criando solas a sus hijos, otras trabajan en el campo junto a sus compañeros y familias. Como estudiantes las apoyamos y nos organizamos para dar fuerza a su lucha, porque ellas también pelean por más tiempo para organizarse por una vida plena” señlaó Valentina, estudiante de Comunicación Social UNJu.

“Cientos de estudiantes con mucho esfuerzo logramos estudiar, muchos viajamos a otras provincias, pero tuvimos que volver, porque en la pandemia se hizo más difícil poder costear nuestros estudios. Sin embargo el gobierno nacional decidió dar pesos 60 al FMI por cada peso que destino en becas progresar. También miles de estudiantes en todo el país quedamos por fuera, por eso nos estamos organizando en las facultades”, expresó Maga de la agrupación Oktubre.

Para terminar Keila Zequeiros, quien es candidata a concejal por San Salvador de Jujuy y dirigente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, planteó, “Es importante esta fuerza que tenemos, y con ellas conformamos nuestras listas, con mujeres que no tienen nada que ver con esas políticas que vienen de las mismas familias de siempre. Se trata también de golpear con un solo puño, por eso con nuestra lucha también sacamos conclusiones, y sabemos que no se trata solo de resistir, sino de ganar, de torcerle el brazo a los poderosos, y es por eso que tenemos que lograr que cada comité de apoyo, que cada fiscal, que cada persona que se suma a la campaña, tiene que saber que esto es parte de prepararnos para accionar y en ese camino tenemos que unificar las luchas de toda la clase trabajadora, de la juventud y de las mujeres y lograr su coordinación”.