El Frente de Izquierda festejó los resultados de este domingo

Después de haber comenzado a conocerse oficialmente los primeros datos del escrutinio provisorio, integrante del Frente de Izquierda salieron a las calles del centro de San Salvador de Jujuy a festejar los resultados.

Sobre los números que arrojaban estos resultados dijo Vilca, “somos la segunda fuerza, la verdad que es una elección histórica y quiero aprovechar para agradecer a todos los amigos, simpatizantes y todo el pueblo trabajador que ha colaborado de forma voluntaria, hemos demostrado que se puede hacer política de otra forma, desde abajo, de la base, sin jugar con las necesidades de la gente, hemos demostrado que acá la clase trabajadora se pone de pie”.

Luego agregó, “es un mensaje para los poderosos y ricos que no se puede seguir gobernando para un solo sector, el de los poderosos y para nosotros es importante porque hemos demostrado que no es solamente la izquierda, sino que también hay mucha bronca y mucha decepción, hay muchos otros trabajadores que necesitan una alternativa política y creo que el Frente de Izquierda expresa esa fuerza y esto ya nos plantea un nuevo desafío que es seguir consolidando al Frente de Izquierda, pero también una fuerza militante de los trabajadores, de las mujeres y la juventud en toda la provincia, que sea una salida alternativa, no la que siempre nos proponen donde ganan siempre los ricos, sino una salida del pueblo trabajador”.

También dijo vilca, “para nosotros es importante esto, porque aunque nos parece raro, no solo va ser la primera que puede ir al Congreso una apellido jujeño, sino también un recolector de residuos y esto tiene que ser un aliento para muchos trabajadores que seguramente comparten la bronca que nosotros tenemos con la clase política, nosotros decimos que hagamos política para una alternativa del pueblo trabajador y no para hacerse rico. También que vamos a ir a fortalecer las bancas que estamos logrando con Nicolas del Caño, Mirian Bregman a defender esas bancas, pero también estos resultados, a pesar de que tenemos el 91% de las mesas escrutadas, vamos a seguir insistiendo para que no nos suceda como las otras veces con los porcentajes tirados y se da vuelta la votación, así que nosotros vamos a seguir atentos, pero ya podemos decir que qué es irreversible que el Frente de Izquierda haya logrado una banca en el Congreso Nacional que es histórico para el pueblo jujeño”.

“ es importante porque a la izquierda también ha canalizado el voto de la crisis del gobierno nacional que no a podido controlar la inflación el poder adquisitivo los bajos salarios y creo que así como decían que la derecha podía hacer acá estamos demostrando que la izquierda se pone de pie todo el interior, con importantes resultados que estamos obteniendo en todo el interior y en varias provincias y en capital con Nicolás del Caño y Myriam bregman, en Buenos Aires y la verdad que es un orgullo y ojalá que podamos representar al pueblo jujeño bien y que conozcan o la realidad que pasan los jujeños muchas veces callados y silenciado y eso es lo que queremos contar de que se sepa en Buenos Aires lo que pasa en Jujuy”.

Sobre el futuro político destacó, “el próximo desafío seguramente es plantearnos y ver qué municipio podemos pelearlo, sí anticipo que el Frente de Izquierda tiene un plano mucho más superior, organizar a toda esa fuerza militante que ha apoyado y que se ha organizado para fiscalizar, para poner una fuerza militante en todos los lugares de trabajo, porque sabemos que esta peleas no son cada 2 años sino que son todos los días y hay que defender la fuente genuina de trabajo, el salario, la educación, la salud, el derecho a un techo y por eso el Frente de Izquierda ha hecho una elección histórica pero se plantea un desafío, quiero agradecer a todos los trabajadores estatales, del sector privado, la juventud, las mujeres, no te pude decir un sector porque seguramente me olvidaría y de todo los puntos de la provincia, de La Quiaca, a la zona de los Valles, Perico, la Puna, el Ramal, agradecerles a todos ellos porque sin ellos no podríamos haber logrado este hecho histórico y que sepan que ellos también son parte de este logro, y se lo dedico a todos los trabajadores de la clase obrera, los pueblos originarios y a todos aquellos que fueron golpeados por este gobierno y a los que estuvieron cerca y a nuestros compañeros militantes, ojala podamos representar bien al pueblo de Jujuy y levantar fuertemente la voz del pueblo trabajador”.

Por otra parte Natalia Morales mencionó sobre esta elección, “es una votación histórica, es un mensaje a los poderosos donde le dijimos que están acá las mujeres de la primera línea, de Campo Verde, del Movimiento ni una Menos, las mujeres trabajadoras que quieren darle una pelea al gobierno de Morales y al gobierno de Fernández, así que orgullosa de esta elección histórica que va a quedar en las páginas de nuestra historia en la provincia de Jujuy”.

Finalmente agregó, “es importante dar cuenta de todo este trabajo que hicieron los fiscales, dando cuenta de las irregularidades y también revirtiéndolos, entonces me parece destacable como los fiscales no se dieron vuelta en el intento de hacer votos nulos en Huacalera o el intento de acá en distintas escuelas, me parece que no hubiéramos podido hacer esto sin el apoyo de las colaboradoras que están acá presentes”.