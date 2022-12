El Frente Amplio Gremial espera la convocatoria del gobierno provincial

Este viernes, integrantes del Frente Amplio Gremial estuvieron en Casa de Gobierno para poder reunirse con algún funcionario del gobernó provincial pero por ser el Día del Empleado Público no fueron recibidos.

La secretaria general de APOC Susana Ustárez comentó, “el pretender tapar siempre con violencia y agresiones, defenderse atacando, pero dijo que nos iba a recibir algún ministro y nos iba a escuchar, no lo van a hacer hoy porque no están en la Casa de Gobierno es el Día del Empleado Público, pero no es el día de los funcionarios para que no estén, entonces no nos van a escuchar, vamos a seguir desde el lunes golpeando las puertas de los ministerios para que no escuchen, nos atiendan y nos resuelvan porque el diálogo no es escucharte recibir una nota y guardarla es dar respuesta y en el caso de los números justificar, analizar y sobre todo consensuar no imponer, es lo que vamos bregando no importa cuántas veces pretendan desautorizarnos, ningunearnos y desatender la paritaria, nosotros la vamos a defender siempre, así que acá estamos y vamos a seguir adelante”.

Referido al conflicto detalló, “nosotros desde el frente amplio gremial presentamos una nota pidiendo la reapertura de paritaria y fue días anterior a la conferencia de prensa del gobernador que estaba muy molesto por ese pedido y en su momento agredió a verbalmente a una periodista y a mí diciendo que no estábamos en la realidad en lo que pedimos, que estaba fuera de las posibilidades y que no conocemos la realidad de la provincia, que ahora se vive mejor una serie de cuestiones, entonces acá vine para que me escuche un ministro y no hay ninguno no, los funcionarios debieran seguir trabajando y atendiéndonos pero vamos a seguir el lunes y vamos a intentar ser recibidos por el ministro de Trabajo, por el ministro de Gobierno, por el ministro de Hacienda o por el propio gobernador si fuera posible porque lo que tenemos para decir no es ninguna situación personal, es una situación general de deterioro de salarios, de deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados”.

Luego agregó, “hoy en el Día del Empleado Público no hay nada para festejar, el bono termina siendo un insulto a la inteligencia de los trabajadores, sólo se va a pagar este mes 20 mil y después el resto de las sumas fijadas muy dilatados febrero y abril, incluso ni siquiera consecutivas, esto van a ser afectados por la inflación y van a terminar siendo monedas, que no nos engañen, necesitamos aumento de sueldo, porque el sueldo es lo que cobramos todos los meses y es lo que necesitamos que se recomponga de acuerdo a la inflación de otro modo el sueldo es virtualmente disminuido, es un ajuste una baja de sueldos y nuestro enemigo fundamentalmente es la inflación, pero el gobierno de la provincia con sus anuncios pretende claramente cerrar aquí la discusión, no ha habido nunca la discusión sobre el salario, entonces cerrar la paritaria es insostenible”.

A su vez la dirigente expresó, “la inflación de noviembre, va a superar el 6% y la de diciembre otro tanto y nada hace pensar que enero y febrero tengan valores inferiores a eso, entonces a este promedio cuando nos convoque el gobierno como pretende en marzo para cobrar en abril nuestro sueldo estarán más de un 30% de bajo de la inflación y esto no lo podemos aceptar. Vamos a seguir en las calles pidiendo el dialogo que necesitamos, las paritarias que necesitamos, el cumplimiento legal y que el gobierno de la provincia envés de sumas extraordinarias y en negro otorgue incrementos salariales a los meses de diciembre enero y febrero”.

Para finalizar remarcó, “después del lunes que vamos a tener en principio una reunión con el ministro de Trabajo y otros ministros, vamos a hacer una asamblea, plenarios y mecanismos necesarios así en la próxima semana podamos tener listo y anunciar medidas progresivas de fuerza para impulsar una decisión por parte del gobierno que no le vemos que quiera tener, pero los trabajadores necesitamos que la reapertura de paritaria y un aumento de salario”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ