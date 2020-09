El fotógrafo: Más que una profesión es el arte del recuerdo

No se pudo festejar como estaban acostumbrados los fotógrafos en su día que fue ayer 21 de septiembre, festejo asociado con la llegada de la primavera y el día del estudiante.

Es lo que comentaba a nuestro medio Raúl Guanuco, reconocido fotógrafo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, quien contó muchas anécdotas de años de trabajo y tantas historias que pudo vivir en esta hermosa profesión.

En primer lugar hizo llegar el afectuoso saludo a sus colegas, “a todos los amigos fotógrafos de San Pedro, también un abrazo al cielo a los que se nos fueron en estos momentos y bueno a desearles un feliz día, lástima que no se pudo festejar como se festejaba antes, antes se festejaba yo hacia todas la reuniones para el día del fotógrafo, nos juntábamos todos los fotógrafos y pasábamos una noche espectacular, con música, con asado compartiendo anécdotas, que es lo más importante y conociéndonos más y haciéndonos amigos de todos. Era una fecha muy importante que lo hacíamos todos los años”.

Entre las anécdotas contó, “como fotógrafo anécdotas hay miles de cosas, fui a Buenos Aires y me toco sacarle fotos al loco Gati, al tigre Gareca, pasó un año y vino Boca a Jujuy voy al hotel Alto de la Viña y estaba Gareca y Gati, los últimos ídolos argentinos en esa época, voy a sacarles la foto y me dicen ‘negro’ vos me sacaste en Buenos Aires la misma foto y yo me reía por que realmente una cosa sensacional que tipos así te recuerden”.

A lo que siguió contando, “otra vez estando en Buenos Aires en cursos viaje a Jujuy y me toco viajar con la delegación de Boca estaba Diego Armando Maradona, tengo la foto me la saco el Kily González la foto, estaba al lado de Guillermo Coppola, obviamente tengo la camiseta firmada por todo el equipo de Boca, son cosas más que nada deportivas y fotográficas que yo hice, son cosas que marcan. Después miles de anécdotas en casamientos, cumpleaños, bautismos y toda clase de fiestas. La fotografía es algo que va a perdurar por siempre, porque siempre digo es el arte del recuerdo, hoy sacas una foto y capaz que no tiene valor, pasa unos años y realmente miras la foto empieza a viajar en el espacio, en el tiempo, vos te sorprendes porque te acordás, mira estuve con aquella persona, mira estuvimos en tal lado, compartimos tal cosa, eso es la fotografía, el recuerdo, eso no se tiene que perder nunca”.

Sobre los cambios producido en referencia a la tecnología explicó, “realmente las maquinas fotográficas han evolucionado mucho, las maquinas de rollo se tardaban horas en revelar, primero eran 24 horas, después 1 hora, ahora las maquinas digitales tenés resultados en forma instantánea y ahora los celulares que están mejorando muchísimo la calidad que es lo que más se utiliza, hace que la fotografía se vaya reinventado, nosotros tuvimos que reinventarnos totalmente en esto volver a aprender todo y seguimos aprendiendo como toda la vida, la vida del fotógrafo es un constante aprendizaje”.

Luego contó sobre sus comienzo y quien fue su mentor en la fotografía, “mi historia fotográfica se remonta cuando tenía 5 años, iba de vacaciones a Tilcara, tenía un padrino que era fotógrafo y él me hacia meter en el cuarto oscuro a revelar las fotos en blanco y negro, me quedo grabado toda la vida cuando en una oportunidad un laboratorio de Jujuy el dueño pasa por mi casa en San Salvador y le dice a mi padre que necesitaba un muchacho para que le limpie el negocio yo le dije yo voy a ir, empecé no paré nunca más, a los 4 años o 5 años ya era propietario, hice mi propio negocio, muchísimas personas vivieron de esto, familias enteras hicieron estudiar a los hijos. Tengo fotógrafos re amigos en todo el país, el presidente de Fuji Argentina ya me llamo y me felicito por el día, todos los años yo era invitado a la cena anual de los fotógrafos en Buenos Aires, había gente de Kodak y todas las principales empresas del país que esta hermosa profesión me hizo conocer”.

También recordó Guanuco, “Jujuy se caracterizo por tener muy buenos fotógrafos gente de gran corazón que enseñaron todo como don Toto Rivero, León Cuevas, Gaite, Cortez, Sergio Flores, Victor Sanchez, Ferretti y muchísima gente más que realmente siguen siendo amigos y eso hace que te reconozcan, te saluden y mi familia haya sido posicionada en un lugar muy importante con el apellido, tener casi cuarenta años de fotografía”.

Y agregó por último, “quiero agradecer a la vida por haberme dado esta profesión, de tener una gran cantidad de gente amiga, clientes que no son clientes son amigos porque nosotros estamos para solucionar un problema, en mi negocio nunca encontraras una complicación siempre la solución, siempre ayudar a mis amigos fotógrafos para que se asesoren con la compra de la máquina, para que saquen mejor, ayudarlos en ciertas cosas, siempre nos tenemos que ayudar y en estos momentos cuidarse para poder volver a trabajar en esto que es hermoso y poder plasmas en papel todos los momentos”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ