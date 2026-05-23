El FMI le pide más ajuste a Milei: Jubilaciones, subsidios y el gasto de las Provincias en la mira

Detrás de las felicitaciones por el rumbo fiscal, el informe de mayo del organismo internacional funciona como una hoja de ruta de recortes explícitos.

La exigencia de sostener el déficit cero para este año delimita un mapa de damnificados donde la clase media, los jubilados, las provincias y los trabajadores informales absorben el costo real del ajuste.

El último staff report del FMI sobre la Argentina, emitido tras la consulta del Artículo IV de mayo de 2026, expone las condiciones técnicas y macroeconómicas que sostienen el programa financiero con el gobierno de Javier Milei. Detrás de las felicitaciones institucionales por sostener el “ancla fiscal”, el documento de la burocracia de Washington funciona como una hoja de ruta de recortes explícitos que blindan el superávit a expensas de la contracción de partidas sensibles.

La frialdad de las planillas de cálculo del organismo internacional contrasta de manera directa con los efectos de la reducción del gasto público, delimitando con precisión un mapa de damnificados en el tejido social y productivo argentino, donde la clase media trabajadora, los jubilados, las provincias y los asalariados informales absorben el costo directo del ajuste perpetuo.

1. El pliego de condiciones: metas fiscales y monetarias para 2026

El informe ratifica la vigencia del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de 48 meses aprobado en abril de 2025. A pesar de que el gobierno argentino incumplió la meta de acumulación de reservas internacionales netas (NIR) a finales de 2025 debido a una fuerte dolarización previa a los comicios de octubre, el Directorio del FMI concedió un waiver (dispensa) de no observancia. Esto destrabó un desembolso inmediato de casi 1.000 millones de dólares (800 millones de DEG), elevando las transferencias totales del programa a 15.800 millones de dólares.

Sin embargo, el perdón del Fondo no fue gratuito. Las exigencias fiscales para el resto de 2026 se mantienen inflexibles bajo la premisa del déficit financiero cero:

Superávit Fiscal Primario: Se ratifica la meta de un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026. El Fondo advierte que este objetivo exige una “fuerte disciplina de gasto” para compensar la caída de ingresos derivada de la rebaja de retenciones agrícolas y el costo fiscal de las leyes laborales y de blanqueo vigentes.

Recortes por Leyes del Congreso: El documento detalla que las iniciativas aprobadas a finales de 2025 por el Congreso en materia de universidades, discapacidad y educación representan una presión fiscal equivalente al 0,50% del PBI. Para neutralizarlas, el Fondo exige medidas de compensación directas mediante la baja de subsidios y la poda de transferencias corrientes.

Contención Monetaria: Aunque el Banco Central (BCRA) acumula compras de divisas por unos 7.500 millones de dólares en lo que va de 2026 mediante un programa de compras diarias, las reservas netas siguen siendo calificadas como “delgadas” (thin). El organismo descarta de plano que la Argentina aplique un esquema de metas de inflación a corto plazo, obligando a mantener la austeridad en los agregados monetarios.

2. El mapa de las víctimas del ajuste técnico

La reducción del gasto primario total al 14,1% del PBI —uno de los registros más bajos de las últimas dos décadas— requiere la ejecución forzosa de partidas presupuestarias clave. El propio informe del staff desglosa las áreas de intervención y, por consiguiente, los sectores damnificados.

Usuarios de servicios públicos y sectores urbanos

La reducción de los subsidios energéticos es una de las prioridades inmediatas del Fondo para asegurar el cumplimiento presupuestario. El plan exige una aceleración en los esquemas de actualización tarifaria de luz, gas y combustibles para mejorar la cobración de costos de las empresas estatales. De acuerdo con el informe, la demora en implementar estas subas o en ajustar los impuestos específicos a los combustibles obligará a activar “planes de contingencia” automáticos, lo que implica mayores aumentos de tarifas reguladas para el consumidor residencial de ingresos medios y bajos.

Jubilados y pensionados

Si bien el organismo menciona que el gasto provisional aumentó temporalmente por la aplicación de la fórmula de indexación rezagada en un contexto de desaceleración inflacionaria, la sostenibilidad a mediano plazo exige reformas estructurales. El FMI fijó como meta de reforma estructural (Structural Benchmark) para diciembre de 2027 la presentación de una reforma integral del sistema previsional. Los objetivos técnicos declarados consisten en “reducir su fragmentación” y “fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios”. En términos económicos, esto implica elevar las exigencias operativas y limitar los regímenes de moratorias especiales, transformando el gasto en seguridad social en la variable de ajuste estructural a largo plazo.

Estados provinciales y economías regionales

Las provincias surgen en el informe como un foco de preocupación fiscal para el Fondo. Las cuentas subnacionales pasaron de un superávit del 0,4% del PBI en 2024 a un déficit estimado del 0,5% en 2025 debido al incremento del gasto real. Ante esto, el FMI exige un control severo mediante la aplicación rigurosa de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal. En términos prácticos, esto se traduce en la “contención total de transferencias discrecionales” desde la Casa Rosada hacia los gobernadores y la postergación o parálisis de la inversión de capital en obra pública civil (infraestructura vial, saneamiento y escuelas), afectando de manera directa el empleo de la construcción y los servicios locales en el interior del país.

Trabajadores informales y desempleados

Los indicadores sociolaborales provistos por el propio staff report exhiben los efectos colaterales de la recesión. La tasa de desempleo escaló al 7,5% al cierre del año pasado, acompañada de un fenómeno de “creciente informalidad y desaceleración de los salarios reales”. Pese a este escenario de fragilidad social, las recomendaciones estructurales del Fondo presionan para profundizar la flexibilización mediante la aplicación plena de la Ley de Modernización Laboral. Aunque el propio organismo reconoce que la reducción de las cargas patronales contemplada en dicha ley generará un bache fiscal inicial del 0,15% del PBI en 2026, insiste en que la desregulación de las indemnizaciones y los convenios colectivos dinamizará el empleo en el largo plazo. A corto plazo, el resultado documentado es la precarización laboral y la desprotección del asalariado ante los despidos.

3. El blindaje del modelo corporativo

En contraposición a la contracción del consumo interno y la caída de la recaudación vinculada a la actividad local, el documento destaca la existencia de ganadores claros bajo el nuevo marco normativo. El Fondo enfatiza los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que comienzan a canalizarse de manera casi exclusiva bajo los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas mineras en zonas glaciares.

Los sectores estratégicos señalados por el staff report como los únicos motores de crecimiento proyectado son la minería, la energía (aprovechando la condición de la Argentina como exportador neto), el complejo agroindustrial y la economía del conocimiento. El programa del Fondo busca blindar esta matriz extractiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027, alertando abiertamente sobre los riesgos latentes de “descontento social” y “fatiga del ajuste” ante el estancamiento de las condiciones de vida de la población civil.

(www.infocielo.com)