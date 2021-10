El FIT pide que la Justicia electoral en Jujuy intervenga para evitar fraude

En conferencia de prensa el Frente de Izquierda pidió que durante las próximas elecciones se defienda el voto popular y lograr de esta manera la izquierda logre una banca en el Congreso Nacional.

También denunciaron las agresiones de parte del oficialismo tanto en la ciudad Capital como en el interior de la provincia y que van a hacer todo lo posible para que la izquierda no puede alcanzar esa banca por eso alertamos sobre estas posibles maniobras trampas y fraudes.

El candidato Alejandro Vilca comentó, “hoy convocamos a una de prensa en el local del Frente de Izquierda y después de la gran elección de las PASO, la izquierda estamos a la puertas de una banca en el congreso, lo cual ha generado un gran entusiasmo en toda la militancia, sin embargo en estas últimas semanas nos ha preocupado muchísimo algunas declaraciones del gobernador, de funcionarios y de candidatos del oficialismo con mucho nerviosismo y con bastante agresividad arengando a su organización y militantes”.

También dijo, “esto nos preocupa porque nos hace presumir que van a avanzar sobre la izquierda, no solamente con discurso, como el intendente de San Pedro Bravo que planteó que hay que desnudar a la izquierda mentirosa o pituca, una expresión bastante dura y nosotros creemos que esto es un preludio de lo que puede suceder el 14 de noviembre, ya lo vimos esto en 2017, dónde nos hicieron trampa y fraude en Libertador General San Martín, en junio donde a pesar del piso electoral del 5 % y todas las maniobras que hicieron de urnas abiertas, actas que no coincidan, yo creo que en esta ocasión el 14 noviembre, a pesar de que el gobierno quiera llevar una elección casi como de candidato a presidente en donde se discute candidatos a diputados nacionales, van a hacer todo lo posible para que la izquierda no puede alcanzar está banca que estamos pelando con el oficialismo, por ello alertamos sobre estas posibles maniobras trampas y fraudes”.

Luego agregó Vilca, “por eso convocando a esta conferencia de prensa para alertar a toda la población y creo que muchos ya lo han vivido, no hay boletas en las mesas, después no se cuentan nuestros votos a la hora del escrutinio y convocamos también a todas las organizaciones políticas sindicales que defiendan la democracia, porque esto no se trata solamente de la votación de la izquierda o del PJ se trata de respetar la voluntad popular, en muchas localidades como Abra Pampa, Perico, en el Ramal en especial, dónde no se han contado las listas o boletas de la otra lista que competían con nosotros por el simple hecho de no tener fiscal, estas cosas es lo que nos preocupa, por eso está acá nuestro apoderado Gastón Remy y vamos a hacer algunas presentaciones sobre estas preocupaciones al Tribunal Electoral”.

Mientras que el apoderado del Frente de Izquierda Gastón Remy decía en referencia a esto, “sobre todo tratar de dialogar con el Juzgado Electoral Federal, para que transmita está inquietud y sobre todo, se instruya a los presidentes de mesa y delegados de mesas, en estas dos cuestiones, una es la reposición permanente de las boletas que están de contingencia y están destinadas para esos fines, cuestión de que no tengamos que estar todo el día peleando porque nos avisan que nuestras boletas desaparecen y por segunda vez que se instruya que en una elección hay que contar todos los votos de todas las listas, esté o no esté el fiscal de la fuerza política en ese momento, es algo que debería, porque hay casos donde si no está el fiscal se ponen de acuerdo y no te cuentan los votos y esto de ponerse de acuerdo es algo que no es claro sino que es orden del Poder Ejecutivo o Poder Judicial que permanentemente busca tirar para su lado, por eso queremos poder dialogar y que desde el juzgado se instruya a las personas que van a trabajar ese día para que garanticen la voluntad popular”.

Para finalizar Natalia Morales mencionó, “lo que nosotros estamos planteando y ya lo estamos anticipando, primero dar cuenta de esta situación, luego agregaría que en este momento se está llevando adelante una campaña sucia, no solamente con los dichos de Morales y los mismos candidatos o los funcionarios de las distintas intendencias, sino que nuestros colaboradores que ponen quizás carteles en sus casas, ponen los pasacalles en su barrios, nos están avisando e informando que están quitando y rompiendo durante esta campaña carteles del Frente de Izquierda, acá en San Salvador de Jujuy en el barrio Campo Verde, en Libertador General San Martín, tenemos caso en Perico, también en Monterrico donde ha sucedido esta situación, por eso queremos y ya lo estamos haciendo de poder convocar a estos colaboradores y a todos los que quieran defender la voluntad popular de poder sumarse a fiscalizar y defender el voto del Frente de Izquierda el domingo 14 para que estén los votos en los cuartos desde el primer momento, pero sobre todo en el escrutinio que como decía Alejandro, y Gastón es ahí donde se consume el fraude y dónde se atenta contra la voluntad popular acá en la provincia de Jujuy”.