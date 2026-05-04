El fin de semana de Maia Reficco y Franco Colapinto: Amor, viajes y encuentro con Leo Messi

La pareja expresó su amor con imágenes que revolucionaron las redes sociales.

La actriz Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, hicieron su debut oficial como pareja en el Gran Premio de Miami 2026, que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Los enamorados llegaron a la carrera de la mano y demostrando su amor frente a las miles de cámaras presentes.

El pilarense cerró uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la máxima categoría tras terminar octavo en Miami y sumar cuatro puntos importantes para Alpine, según pudo chequear la Agencia Noticias Argentinas.

Además de la presencia de su novia, el evento también contó con la sorpresiva llegada del astro del fútbol Lionel Messi, Antonela Rocuzzo y sus tres hijos. Entre el movimiento y la revolución por su presencia, el jugador protagonizó un divertido encuentro con Reficco que no tardó en viralizarse en redes sociales.

El mismo domingo, Maia compartió un carrete de imágenes mostrando lo que fueron sus días junto a Colapinto, quien no dudó en expresar su amor en los comentarios.

Una de las fotos que más llamó la atención de los usuarios fue la de ambos abrazados con miradas cómplices, luciendo trajes de corredores.

Como también la de Franco descansando en el avión camino a Miami, tras su paso por Buenos Aires.

Sin dudas, las redes están siendo testigos de los primeros pasos públicos de la pareja, que tras meses de especulaciones, ya no ocultan su amor.

(NA)