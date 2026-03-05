El Festival Internacional de Cine de las Alturas presenta la Selección Oficial de su 11° edición

El cine de las alturas ya tiene a sus protagonistas: se anunciaron las producciones que estarán en competencia de esta edición.
El Festival Internacional de Cine de las Alturas dio a conocer la Selección Oficial de obras que integrarán la programación de su 11° edición, reafirmando su compromiso con la promoción del cine y las expresiones audiovisuales contemporáneas de la región.
El evento se desarrollará del 13 al 17 de mayo en la provincia de Jujuy.
La selección de este año reúne un total de 56 producciones (incluyendo las nuevas incorporaciones) que formarán parte de las distintas instancias competitivas:
–Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción.
–Competencia Internacional de Largometrajes Documentales.
–Competencia Cortos NOA: producciones de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
–Competencia Work in Progress (WIP) de las Alturas: para películas argentinas en desarrollo.
–Competencia de Videoclips Jujeños: un espacio que pone en valor el cruce entre música y audiovisual, visibilizando el trabajo de realizadores y artistas locales.
Las obras seleccionadas para la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas:
Competencia Internacional de Ficción
Celestial | Natán Ponieman | Argentina | +13 | 2025
Desbarrancada | Guadalupe Yepes | Argentina | +16 | 2025
El corazón del lobo | Francisco Lombardi | Perú | +13 | 2025
El niño probeta | Carolina Hernández | Ecuador | +13 | 2025
El último blues del croata | Alejandro Suárez | Bolivia | ATP | 2025
Isla Negra | Jorge Riquelme Serrano | Chile | +13 | 2024
La noche sin mí | María Laura Berch y Laura Chiabrando | Argentina | +16 | 2025
Los abrazos | Rodolfo Fabián Cabrera | Argentina | ATP | 2025
Muña muña | Paula Morel Kristof | Argentina | +13 | 2025
Tres lunas nuevas | Rodrigo Dimaté | Colombia | +16 | 2025
Un cabo suelto | Daniel Hendler | Argentina, Uruguay, España | ATP | 2025
Zafari | Mariana Rondón | Venezuela | +16 | 2025
Competencia Internacional Documental
Antes de morir prefiero la muerte | Malena Chabrol | Argentina | ATP | 2024
Cuerpo criminal | Martín Boulocq Saavedra | Bolivia, Argentina, Francia | +13 | 2025
Denominación de origen | Tomás Alzamora Muñoz | Chile | ATP | 2024
Diciembre | Lucas Gallo | Argentina, Uruguay | +13 | 2025
Dinolandia | Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi | Argentina | +13 | 2025
El extraordinario viaje del dragón | Kaori Flores Yonekura | Venezuela | ATP | 2025
Érase una vez en Quito | Iñaki Oñate | Ecuador | ATP | 2025
La ruta de los caudillos | Daniel Reynoso | Argentina | ATP | 2025
LS83 | Herman Szwarcbart | Argentina | +13 | 2025
Semana Santa del ’95 | Juan Pablo Lattanzi | Argentina | +18 | 2025
Uyariy | Javier Corcuera | Perú | +13 | 2025
XIE Defensa de la vida | P. Zuluaga Palacios y A. Bernal-Mor | Colombia | +13 | 2025
Competencia Cortos NOA
El viento susurrando: Margarita | Ivana Soriano | Jujuy | ATP | 2024
Faso Documental | Emiliano Aybar | Jujuy | +16 | 2025
Felipe | Melina Andrea Dulci | Tucumán | ATP | 2024
La enredadera que trepa la araucaria | Julieta Seco | Catamarca | ATP | 2025
La paserita | N. Sebastián Martínez y Yesica Pattó | Jujuy | ATP | 2025
La wawa | Paulina Álvarez Giovannini y Alexander Molina | Jujuy | +13 | 2025
Las cantoras del Alto | Mayra Arasy Nieva | Jujuy | ATP | 2025
Lleve lleve | Daniela Teresa Isasmendi | Jujuy | ATP | 2025
No quiero ver el sol, quiero ver el sol | Constanza Epifanio | Salta | ATP | 2025
Por la gaseosa | Emiliano Goyeneche | Salta | +13 | 2025
Resarcir | Andrea Verdún | Salta | +13 | 2025
Un año sin luz | Lautaro Arias Camacho | Salta | +13 | 2025
Competencia Work in Progress (WIP)
Buscando a Bari | Martina Cruz y Luna Mato Chague | Buenos Aires | 2023
El campamento | Martín Falci | Tucumán | 2025
El vacío entre manzanas | Damián Leibovich | Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chaco, CABA | 2025
Fanto en busca de ternura | Paula Kuschnir | Santa Fe | 2024
Franco al hueso | Agustín Arévalo | Catamarca y Buenos Aires | 2024
La tierra explota, el tiempo se acaba | Juan Pablo Lepore | Multi-provincial | 2025
Perón o muerte: Filmar la resistencia | Igor Galuk | Buenos Aires | 2024/2025
Ricardo Aronovich: El maestro de la fotografía | Paola Rizzi | Buenos Aires | 2023
Señorita Arquitecto | Nadia Lozano | Buenos Aires | 2023
Simetría | Jimena Monteoliva | CABA | 2025
Competencia de Videoclips Jujeños
ALT + F3 | Dir. Facundo Pastrana | Artista: Lo vi x TV
¿En cuánto tiempo se llega a Marte? | Dir. Micaela Rivas | Artista: Asterion
Inspiración | Dir. Adrián Ogando | Artista: La Yugular
Introspexion | Dir. Agustín Dorado | Artista: Navi
Jujeñita del Carmen | Dir. Estefanía Iriarte | Artista: El diablo Varela
Manifiesto Kawsay | Dir. Luciana Estefanía Quispe y Kuntur Vargas | Artista: Rut Alonso
Sin ella | Dir. Silvina Tejerina | Artista: Chino y la Revelión
Sobrio | Dir. Gastón Nahuel Villanueva | Artista: Darkos
¡Vámonos Ya! | Dir. Sol Felicitas Araya | Artista: Valilo ft Wara Calpanchay
Vidas prestadas | Dir. Matías Reynoso | Artista: Dani García
Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Cine de las Alturas continúa posicionándose como una plataforma estratégica para la difusión del cine latinoamericano, promoviendo la circulación de obras, el intercambio cultural y el encuentro entre profesionales, artistas y audiencias de distintos países.
Más información sobre las películas en cinedelasalturas.com.ar