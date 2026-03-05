El Festival Internacional de Cine de las Alturas presenta la Selección Oficial de su 11° edición

El cine de las alturas ya tiene a sus protagonistas: se anunciaron las producciones que estarán en competencia de esta edición.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas dio a conocer la Selección Oficial de obras que integrarán la programación de su 11° edición, reafirmando su compromiso con la promoción del cine y las expresiones audiovisuales contemporáneas de la región.

El evento se desarrollará del 13 al 17 de mayo en la provincia de Jujuy.

La selección de este año reúne un total de 56 producciones (incluyendo las nuevas incorporaciones) que formarán parte de las distintas instancias competitivas:

–Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción.

–Competencia Internacional de Largometrajes Documentales.

–Competencia Cortos NOA: producciones de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

–Competencia Work in Progress (WIP) de las Alturas: para películas argentinas en desarrollo.

–Competencia de Videoclips Jujeños: un espacio que pone en valor el cruce entre música y audiovisual, visibilizando el trabajo de realizadores y artistas locales.

Las obras seleccionadas para la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas:

Competencia Internacional de Ficción

Celestial | Natán Ponieman | Argentina | +13 | 2025

Desbarrancada | Guadalupe Yepes | Argentina | +16 | 2025

El corazón del lobo | Francisco Lombardi | Perú | +13 | 2025

El niño probeta | Carolina Hernández | Ecuador | +13 | 2025

El último blues del croata | Alejandro Suárez | Bolivia | ATP | 2025

Isla Negra | Jorge Riquelme Serrano | Chile | +13 | 2024

La noche sin mí | María Laura Berch y Laura Chiabrando | Argentina | +16 | 2025

Los abrazos | Rodolfo Fabián Cabrera | Argentina | ATP | 2025

Muña muña | Paula Morel Kristof | Argentina | +13 | 2025

Tres lunas nuevas | Rodrigo Dimaté | Colombia | +16 | 2025

Un cabo suelto | Daniel Hendler | Argentina, Uruguay, España | ATP | 2025

Zafari | Mariana Rondón | Venezuela | +16 | 2025

Competencia Internacional Documental

Antes de morir prefiero la muerte | Malena Chabrol | Argentina | ATP | 2024

Cuerpo criminal | Martín Boulocq Saavedra | Bolivia, Argentina, Francia | +13 | 2025

Denominación de origen | Tomás Alzamora Muñoz | Chile | ATP | 2024

Diciembre | Lucas Gallo | Argentina, Uruguay | +13 | 2025

Dinolandia | Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi | Argentina | +13 | 2025

El extraordinario viaje del dragón | Kaori Flores Yonekura | Venezuela | ATP | 2025

Érase una vez en Quito | Iñaki Oñate | Ecuador | ATP | 2025

La ruta de los caudillos | Daniel Reynoso | Argentina | ATP | 2025

LS83 | Herman Szwarcbart | Argentina | +13 | 2025

Semana Santa del ’95 | Juan Pablo Lattanzi | Argentina | +18 | 2025

Uyariy | Javier Corcuera | Perú | +13 | 2025

XIE Defensa de la vida | P. Zuluaga Palacios y A. Bernal-Mor | Colombia | +13 | 2025

Competencia Cortos NOA

El viento susurrando: Margarita | Ivana Soriano | Jujuy | ATP | 2024

Faso Documental | Emiliano Aybar | Jujuy | +16 | 2025

Felipe | Melina Andrea Dulci | Tucumán | ATP | 2024

La enredadera que trepa la araucaria | Julieta Seco | Catamarca | ATP | 2025

La paserita | N. Sebastián Martínez y Yesica Pattó | Jujuy | ATP | 2025

La wawa | Paulina Álvarez Giovannini y Alexander Molina | Jujuy | +13 | 2025

Las cantoras del Alto | Mayra Arasy Nieva | Jujuy | ATP | 2025

Lleve lleve | Daniela Teresa Isasmendi | Jujuy | ATP | 2025

No quiero ver el sol, quiero ver el sol | Constanza Epifanio | Salta | ATP | 2025

Por la gaseosa | Emiliano Goyeneche | Salta | +13 | 2025

Resarcir | Andrea Verdún | Salta | +13 | 2025

Un año sin luz | Lautaro Arias Camacho | Salta | +13 | 2025

Competencia Work in Progress (WIP)

Buscando a Bari | Martina Cruz y Luna Mato Chague | Buenos Aires | 2023

El campamento | Martín Falci | Tucumán | 2025

El vacío entre manzanas | Damián Leibovich | Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chaco, CABA | 2025

Fanto en busca de ternura | Paula Kuschnir | Santa Fe | 2024

Franco al hueso | Agustín Arévalo | Catamarca y Buenos Aires | 2024

La tierra explota, el tiempo se acaba | Juan Pablo Lepore | Multi-provincial | 2025

Perón o muerte: Filmar la resistencia | Igor Galuk | Buenos Aires | 2024/2025

Ricardo Aronovich: El maestro de la fotografía | Paola Rizzi | Buenos Aires | 2023

Señorita Arquitecto | Nadia Lozano | Buenos Aires | 2023

Simetría | Jimena Monteoliva | CABA | 2025

Competencia de Videoclips Jujeños

ALT + F3 | Dir. Facundo Pastrana | Artista: Lo vi x TV

¿En cuánto tiempo se llega a Marte? | Dir. Micaela Rivas | Artista: Asterion

Inspiración | Dir. Adrián Ogando | Artista: La Yugular

Introspexion | Dir. Agustín Dorado | Artista: Navi

Jujeñita del Carmen | Dir. Estefanía Iriarte | Artista: El diablo Varela

Manifiesto Kawsay | Dir. Luciana Estefanía Quispe y Kuntur Vargas | Artista: Rut Alonso

Sin ella | Dir. Silvina Tejerina | Artista: Chino y la Revelión

Sobrio | Dir. Gastón Nahuel Villanueva | Artista: Darkos

¡Vámonos Ya! | Dir. Sol Felicitas Araya | Artista: Valilo ft Wara Calpanchay

Vidas prestadas | Dir. Matías Reynoso | Artista: Dani García

Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Cine de las Alturas continúa posicionándose como una plataforma estratégica para la difusión del cine latinoamericano, promoviendo la circulación de obras, el intercambio cultural y el encuentro entre profesionales, artistas y audiencias de distintos países.

Más información sobre las películas en cinedelasalturas.com.ar