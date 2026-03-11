El FBI alertó sobre un posible ataque con drones iraníes contra California

La agencia federal advirtió a policías de California sobre un plan que contemplaría lanzar drones desde embarcaciones frente a la costa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió a los departamentos de policía de California sobre la posibilidad de que Irán intente realizar un ataque con drones contra la costa oeste de Estados Unidos como represalia por los bombardeos lanzados por Washington contra la República Islámica.

La alerta, revelada por el medio estadounidense ABC News, fue distribuida a finales de febrero a distintas agencias de seguridad que integran fuerzas de tarea antiterroristas. El documento señala que Irán habría evaluado realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados lanzados desde una embarcación frente a la costa estadounidense.

Según el informe, el posible objetivo serían instalaciones no especificadas en el estado de California, aunque el memorándum aclara que no existe información concreta sobre el momento, el método o los responsables del supuesto plan.

Un plan de represalia tras los ataques de Estados Unidos

La advertencia del FBI se produjo en el contexto de la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos contra Irán, que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el documento citado por ABC News, la inteligencia estadounidense obtuvo información que indicaba que Teherán contemplaba atacar territorio estadounidense si Washington lanzaba bombardeos contra su país.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por medios estadounidenses señalaron que la alerta tiene un carácter preventivo y no implica que exista evidencia de un ataque inminente.

La advertencia fue enviada a agencias policiales de California para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

Crece la preocupación por el uso de drones en ataques

La comunidad de inteligencia estadounidense también expresó preocupación por la creciente utilización de drones en conflictos y operaciones de grupos armados, una tecnología que se volvió más accesible en los últimos años.

Especialistas en seguridad advierten que los drones pueden lanzarse desde barcos en alta mar o desde puntos cercanos a la costa, lo que dificulta su detección y seguimiento.

Además, las autoridades estadounidenses siguen de cerca el uso de drones por parte de cárteles del narcotráfico en México, que ya emplean estos dispositivos para vigilancia y ataques con explosivos.

Según un informe previo revisado por ABC News, existiría información que sugiere que algunos líderes de cárteles habrían autorizado el uso de drones cargados con explosivos contra fuerzas de seguridad estadounidenses en la frontera.

California, un punto sensible por su población iraní

California concentra la mayor comunidad de origen iraní en Estados Unidos, especialmente en el área de Los Ángeles.

De acuerdo con estimaciones académicas, entre 400.000 y 620.000 personas con ascendencia iraní viven en el país, y una gran parte de ellas reside en ese estado.

En este contexto, las autoridades estatales indicaron que mantienen coordinación permanente con organismos federales de seguridad para evaluar riesgos y reforzar las medidas de prevención ante posibles amenazas derivadas del conflicto internacional.

(baenegocios.com)