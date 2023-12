El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, irá a juicio oral y público por la causa de abuso sexual en su contra

El empresario enfrenta cargos por abuso sexual y amenazas, además de violencia de género y violencia familiar.

Claudio Contardi irá a juicio oral y público por la causa de abuso sexual que inició Julieta Prandi. Así lo informó la periodista Liliana Caruso al aire de A la tarde (América).

“La sala de Casación confirmó el juicio oral y público para el exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos, con quien ella convivió durante diez años ¿Qué le dijo la Justicia? Este hombre no está sobreseído y tiene que ir a juicio oral y público”, explicó la periodista.

En ese marco, detalló los cargos que Contardi enfrenta: “Le rechazaron todas las medidas que había presentado, él había apelado este juicio, y este juicio es por abuso sexual y amenazas, además de violencia de género y violencia familiar. De esto se trata”.

“Mis hijos no quieren verlo”

Tiempo atrás y en diálogo con socios del Espectáculo, Julieta Prandi habló del vínculo de su ex marido con sus hijos: “Él no se puede acercar y mis hijos no quieren verlo. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Tienen sus motivos”.

Además, destacó que al hacer pública la denuncia por violencia, abuso y estafa se encontró con muchas mujeres que le escribieron para contarle lo que les ocurría y lo difícil que era para ellas que se hiciera Justicia: “Mi causa es la causa de millones de mujeres que padecieron violencia, abuso y estafa. No soy la única que no tiene Justicia o que tarda una eternidad en encontrarla. En mi caso fue sorda, ciega y muda. En otro país estaría preso por no pagar la cuota alimentaria y acá estamos hace 4 años que no paga”.

