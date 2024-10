El ex marido de Andrea del Boca volvió a demandar a Susana Giménez

Ricardo Biasotti retomó una denuncia millonaria por “daños y perjuicios”.

La conductora Susana Giménez deberá presentarse de manera presencial en los Tribunales de la calle Lavalle, el próximo 4 de noviembre por una demanda por daños y perjuicios que le inició Ricardo Biasotti, el ex marido de la actriz Andrea del Boca.

Biasotti reclama un millón de dólares a modo de compensación económica por un programa de 2019 en el cual la diva habría mancillado su buen nombre y honor.

Ana Chiara del Boca denunció a su padre por abuso sexual en 2019, pero la Justicia lo encontró inocente en 2022. En este sentido, la diva tendrá que hacerse presente junto a Ana y Andrea del Boca que se apersonará junto a su abogado y manager, Juan Pablo Fioribello.

Cuando la conductora entrevistó a la actriz, mencionó: “Si tu padre se porta como lo que he leído, no lo puedo creer. Me imagino que cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un fal? Si viene mi hija de nueve años y me dice que el padre la manoseó, no sé si me tienen que atar las manos con esposas”.

En abril de 2023, Biasotti ya había iniciado una denuncia similar por la misma emisión. En esa instancia, Ricardo Parrilli, el abogado de Biasotti había hecho referencia a que Telefé avaló los dichos de la conductora.

El letrado hizo hincapié en los 36 minutos que duró la conversación al aire: “Fueron 36 minutos en horario central de un domingo en donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco, raro”, señaló.

Respecto a las audiencias de cinco años atrás, Parrilli puntualizó “Andrea del Boca y el doctor Fioribello no vinieron, entonces no pudimos hacer las audiencias de mediación. Violaron todas las normas posibles”.

Por tanto, hasta el momento, el caso se encontraba en un “estado indefinido”. Sin embargo, actualmente, Biasotti volvió a tomar cartas en el asunto.

