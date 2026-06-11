El ex jefe de UR 2 fue desvinculado de falsas acusación realizada en las redes sociales

El abogado defensor, Dr. Jodath Enrique Zamar Herrera, informó que la causa que involucraba al Comisario Mayor Ariel Mendoza fue archivada por la Fiscalía luego de la investigación correspondiente.

Según explicó el letrado, no se encontraron elementos que acreditaran las acusaciones difundidas en redes sociales, las cuales habrían afectado la imagen y trayectoria de su defendido.

La aclaración tiene como finalidad informar a la comunidad sobre el resultado oficial de la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos, destacando que Mendoza no registra cargos ni imputaciones vigentes en relación con las publicaciones que se hicieron públicas.