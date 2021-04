El ex Boca que retomó su carrera de futbolista en el club de su pueblo cordobés

David Alejandro Reano nacido en la localidad cordobesa de La Palestina, volvió a jugar, tras haberse retirado hace más de tres años, cumpliendo un sueño pendiente: ponerse la camiseta del club Ricardo Gutiérrez, el mismo donde siendo un pibe con ilusiones dio sus primeros pasos futbolísticos antes de lanzarse al fútbol grande: Boca Juniors y luego continuar en el ascenso nacional y el fútbol europeo.

“Me fui cuando tenía 14 años para incorporarme a las inferiores de Boca y me quedó esa cuenta pendiente de jugar en la Primera del equipo de mi pueblo. Esta temporada, después de diez años de ausencia, Ricardo Gutiérrez volvió a competir en la Liga Villamariense de Fútbol y me invitaron a sumarme al equipo, algo que no estaba en mi cabeza. Yo me había retirado en el 2017 y estaba haciendo experiencia con entrenador además de dirigir mi Escuela de Fútbol en Villa María”, le contó Reano a IAM Noticias.

El defensor sigue su relato: “Empecé a entrenar con el equipo y se me despertaron las ganas de volver a jugar. El apoyo de mi familia, siempre fundamental, me dio el empujoncito final. Y me di el gusto de tener la foto con el equipo de mi pueblo. Debuté, a los 37 años, este domingo, nada menos que ante el clásico rival de Ricardo Gutiérrez: Atlético Ticino”. El partido finalizó empatado 1 a 1, pero todos los ojos se posaron en el regresado hijo prodigo de La Palestina.

“La noche anterior dormí poco, estaba muy ansioso. Comparable a los nervios que sentí cuando debuté en la Primera de Boca. En la cancha iban a estar mis familiares, la gente del pueblo. Era una gran posibilidad y también quería disfrutarlo yo y que lo disfrute la gente. Los nervios se me fueron yendo cuando empezó el partido y por suerte lo disfruté. Al final del partido se me cayeron todas las sensaciones”, señala.

La Palestina, con una población de 600 habitantes, está ubicado a 35 kilómetros de Villa María. Reano explica que “acá decimos que es un pueblo amigable. A pesar que no crece mucho la población es ordenado y pujante. La gente trabaja el campo: maní, soja y trigo son los principales cultivos. Y es muy futbolero, la frutilla que le faltaba al postre fue el regreso de Ricardo Gutiérrez a la Liga y así los domingos tienen de vuelta ese sabor de la actividad futbolística”.

Reano, tras hacer todas las inferiores en Boca debutó en Primera en 2004, ante Instituto. Estuvo a préstamos en Aldosivi, Almirante Brown, Alumni de Villa María y Deportivo Morón. Luego emigró al fútbol europeo: dos años en Gloria 1922 Bistrita, de Rumania; seis meses en Veria FC de Grecia y dos años en Naxxar Lions y Zebbug Rangers, ambos de Malta. Retornó a la Argentina en 2016 y jugó el Federal B con Argentino de Monte Maiz y Alumni de Villa María.

De su etapa en Boca recuerda: “En 1997 me hicieron una prueba en Newell’s y me aceptaron, pero a la semana me llamaron de Boca y no lo dudé. Me instalé en la Capital, empecé en Novena División y fui capitán. Y fui subiendo las seis categorías, teniendo mucha continuidad. Estando en Cuarta, Miguel Brindisi me llevó a la Primera. Seguí en el interinato del Chino Benítez y después con el Coco Basile. Pero había planteles muy grandes, con muchos jugadores de experiencia, y era difícil tener continuidad. Así empecé a ir a préstamo a otros clubes”.

Tras colgar los botínes -que acaba de descolgar-, Reano inició su recorrido como entrenador en las inferiores de Alumni, colaboró con la Primera y fue Coordinador. “En septiembre me recibo de técnico y en el futuro pienso abocarme de lleno a esta profesión”, afirma.

Además, desde hace seis años, tiene su Escuela de Fútbol David Reano, identificada con la frase Aprende Jugando, en Villa María. “Es un objetivo personal, que ha ido creciendo bastante. La pandemia frenó un poco la actividad, pero la hemos retomado bien respetando todos los cuidados sanitarios”, dice.

Volviendo al tema de su reingreso al lado interno de las canchas, resalta: “Lo necesitaba, era algo pendiente. No quería arrepentirme dentro de unos años, por no haberlo hecho. Mi intención es ayudar en la parte deportiva, estoy muy entusiasmado. Disfruté compartir jugar con chicos a los que conocí cuando recién empezaban a caminar. En el pueblo nos conocemos todos, imaginate que hasta el mismo peluquero de toda la vida nos sigue cortando el pelo. Me sentí cómodo y feliz y espero que en esta vuelta de Ricardo Gutiérrez, el club quede consolidado en la Liga”.

(IAM Noticias)