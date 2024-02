El escándalo de L-Gante: Cancela show en Humahuaca y denuncia a empresarios

L-Gante se vio envuelto nuevamente en un escándalo. Es que en las últimas horas lo acusaron de cancelar a último momento un show pautado durante el fin de semana en Humahuaca, Jujuy.

Ante esto, se generó una serie de críticas por parte de sus fans, un comunicado de los empresarios y la tajante respuesta del cantante argentino en medio de su pelea pública con Wanda Nara.

La acusación contra L-Gante

Desde un posteo de Facebook de una cuenta llamada ‘Cumbia jujeña cumbia salteña’, denunciaron públicamente la ausencia del intérprete de RKT en una fecha supuestamente programada. Junto al flyer de dicho evento, escribieron: ‘Lamentamos informar que el artista anunciado para el día de la fecha, L-Gante, no se presentará esta noche según nos informa la productora responsable de la gira en Salta y Jujuy’.

Respecto a los supuestos motivos de la cancelación, explicaron: ‘El artista mencionado y sus managers no quieren viajar a la Quebrada de Humahuaca manifestando que es mucha la distancia para movilizarse, que el clima no les caería bien y, al parecer, la zona no sería de su agrado’.

Por otro lado, trataron de comparar a L-Gante con los músicos que sí se han presentado en esa ciudad como: Marama, Negro Tecla, Rodrigo Tapari, La T y la M, Ke Personajes, J Rei, Pablo Lescano, Daniel Agostini, Banda XXI. Según estos productores, el famoso cantante tendría ‘inconvenientes’ con ‘la gente del norte’. En tanto, anunciaron que la fecha prevista se haría de todos modos sin L-Gante, y para compensar su ausencia, sería con ingreso gratuito.

La respuesta de L-Gante

El posteo en cuestión tuvo tal repercusión que llegó a L-Gante. Como era de esperarse, el músico hizo un contundente descargo. ‘¡Intento de empresarios no hagan embrollo! Hice 8 shows y la productora local por motivos de logística me dijo que no llegábamos a hacerlo’, comenzó diciendo el artista de General Rodríguez retomando el posteo en el que lo acusan de no querer presentarse en Humahuca.

Fiel a su estilo, Elián Ángel Valenzuela, tal como se llama, redobló la apuesta y soltó: ‘Es más: voy a volver y voy a regalarle un show a mis amigos de Humahuaca sin ningún empresario quebrado que no sabe manejar su negocio’. ‘Voy a caer solo a cara de perro, voy a pagar el sonido de mi bolsillo y hacer el show para mis verdaderos seguidores no para los ‘logi’ que quieren ‘luckiar’ mi nombre estafando a la gente anunciándome cuando sabían de antemano que no se llegaba a hacer’, continuó diciendo el cantante desde sus historias de Instagram y ante sus 5 millones de seguidores.

En conclusión, L-Gante responde a las acusaciones y deja en claro su postura frente a los empresarios. Este nuevo escándalo se suma a la polémica que rodea al cantante argentino en medio de su pelea pública con Wanda Nara.