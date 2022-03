El dueño de supermercados Día acorralado por su “influencia” en Rusia

Mikhail Fridman, el dueño de la cadena Dia, fue sancionado por la UE y Gran Bretaña por su cercanía a Putin. Ahora debe vivir con £ 2,500 por mes.

El multimillonario Mikhail Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia, se considera un “prisionero en Londres” luego de que la Unión Europea y Gran Bretaña lo sancionaran por sus vínculos con Vladímir Putin.

Comentan que es uno de los oligarcas que fueron sancionados y ahora tiene todas sus cuentas congeladas, le contó su drama a Bloomberg en una entrevista. El empresario, cuya fortuna asciende a unos US$12.000 millones, según la revista Forbes, es uno de los fundadores del grupo Alfa, en el que está incluida una de las mayores entidades financieras rusas, Alfa Bank, que ya ha sido golpeada con las sanciones de la UE.

Se vio obligado a renunciar a las juntas directivas de Alfa-Bank, X5 Group y Veon (propietaria de la rusa VimpelCom). “Ha cultivado fuertes lazos con la Administración de Vladímir Putin y ha sido uno de los financieros de referencia en el círculo estrecho de Putin”, justifica el documento que lo sanciona.

Fridman tiene un 77,7% del capital de Dia

¿Quién es Mikhail Fridman?

Mikhail Fridman cofundó Alfa Group, un conglomerado multinacional ruso, en 1990 cofundó Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia. El empresario tiene 57 años, nació y se crió en la Unión Soviética en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.

“Conozco cada rincón de esa ciudad”, le dijo a Bloomberg, “siempre pensé que Ucrania resistiría”.

En la década de 1990 Fridman era uno de los siete oligarcas originales, la ‘semibankirschina’ que tenían una fuerte influencia en el Kremlin. Estos oligarcas como grupo, respaldaron la campaña de reelección del presidente Boris Yeltsin. Cuando Putin llegó al poder en el 2000, impuso su propio modelo: el nuevo trato era que, si se mantenían al margen de la política, podían continuar con sus negocios. Putin destruyó a los oligarcas que violaron ese acuerdo, en particular a Mikhail Khodorkovsky, quien pasó 10 años en la cárcel luego de intentar meterse en política.

Mikhail Fridman concluye que ya no tiene esa influencia y que no tiene vínculos directos con Putin. Cuando estalló la guerra, Fridman publicó una carta a sus empleados que luego se filtró donde lamentaba lo sucedido y explicaba que la guerra siempre era una tragedia. Esto no fue bien visto en Moscú y desde entonces Fridman se cuida mucho en qué dice e incluso destaca que no es seguro para él volver a Rusia.

Las sanciones

Mikhail Fridman estaba en Moscú en un viaje de negocios de rutina cuando Rusia invadió Ucrania. Rápidamente regresó a Londres, donde pasó los días siguientes recibiendo llamadas frenéticas desde Ucrania. Él y sus socios son dueños de uno de los bancos más grandes del país y tienen una participación en su mayor operador de telecomunicaciones, KyivStar .

El 28 de febrero, su abogado lo sacó de una reunión con la noticia de que la Unión Europea lo había sancionado a él y a su socio comercial de toda la vida, Petr Aven. De ahí en más todas fueron malas noticias para el dueño de Dia.

Gran Bretaña siguió a la UE y sancionó a Fridman el 15 de marzo, su última tarjeta bancaria en funcionamiento en el Reino Unido fue congelada. Ahora debe solicitar una licencia para gastar dinero y que el gobierno británico determinará si alguna solicitud es “razonable”. Parece que esto significa una asignación de aproximadamente £ 2,500 por mes.

“Si las personas que están a cargo en la UE creen que, debido a las sanciones, podría acercarme al Sr. Putin y decirle que detenga la guerra, y funcionará, entonces me temo que todos estamos en un gran problema. Eso significa que quienes están tomando esta decisión no entienden nada sobre cómo funciona Rusia. Y eso es peligroso para el futuro”, le comentó a Bloomberg.

Las sanciones no son un instrumento justo. Es un arma de destrucción masiva.

Para su suerte el empresario no tiene más bienes inmuebles que una casa en Londres, una casa en Moscú y un apartamento en Letonia de sus padres , y que no tiene yate ni avión que pueda ser confiscado.

Ni empleada doméstica

Dado que sus gastos están totalmente restringidos, Mikhail Fridman no puede contratar ni a una empleada doméstica que haga la limpieza de su hogar. “Tal vez debería limpiar la casa yo mismo. Eso es normal. Como estudiante, vivía en un dormitorio pequeño con cuatro hombres. Pero después de 35 años, esto es inesperado”, dijo en la entrevista.

También cuenta con pasaporte israelí pero no quiere ir allá porque no tiene una casa allí y no tiene acceso al dinero para comprar una.

Bruselas también alegó que Fridman y su socio Aven estaban conectados con la hija mayor de Putin, María, quien, según la UE, dirigía un proyecto de caridad creado por Alfa-Bank llamado Alfa-Endo, un programa de atención médica para niños rusos. La acusación provino de un informe de Reuters en 2015 que decía que ella trabajó en el proyecto como candidata a doctorado. “Ella nunca solía trabajar con nosotros en ninguna capacidad”, dice Fridman. “Nunca la he visto en mi vida. No sé quién es ella.”

Si bien Fridman no suele hacer comentarios políticos no quiere despertar la furia de Putin. En 2012, le pidió a Vladimir Ashurkov, entonces un alto ejecutivo de Alfa Group, que renunciara porque estaba trabajando con el líder de la oposición Alexei Navalny.

Ahora está “prisionero en Londres” y espera que la UE junto a Gran Bretaña consideren su situación y retracten las sanciones. En ello trabaja con su abogado.

(Urgente24)