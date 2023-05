El drama de Marta “La Negra” Galiano, la ex pareja de La Mole: “Le dijo a mi hija que por culpa de ella se destruyó la familia”

Este viernes en Intrusos (América TV), Marta “La Negra” Galiano contó detalles impactantes de su tormentoso vínculo con el ex boxeador Fabio “La Mole” Moli.

La mujer recordó que denunció a su ex pareja por violencia de género y señaló que los golpes empezaron cuando él empezó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija”, afirmó.

Galiano relató que el ex boxeador siempre desconoció ser el padre de Marina. “No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija”, remarcó.

La ex pareja del cordobés se quebró cuando habló del vínculo entre La Mole con Marina. “Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia”, aseguró.

Por último, Galeano indicó que los años le van a dar la razón y el ex boxeador se va arrepentir. “Cuando sal sale el ADN que es el padre, ¿cómo va a quedar él?”, sentenció.

Fabio la Mole Moli enfrenta un juicio oral por la causa de violencia de género que inició su ex pareja, Marta ‘la Negra’ Galiano en 2019, y en Intrusos (América TV), el ex boxeador se defendió de las graves acusaciones en su contra.

“De las cuatro denuncias que yo tuve de Alejandra Viviana Pereyra -otra de las denunciantes-, tres ya fueron absueltas”, comenzó en el móvil, por cierto bastante a la defensiva, haciendo referencia a otras de las denuncias en su contra.

“Yo conté en tribunales cuando me dieron la posibilidad como fue todo. Yo jamás miento en nada. No la amenacé, sí le di la cachetada pero conté el concepto de las cosas y lo que pasó en la familia, yo nunca lo busqué”, y Flor de la V fue tajante: “Nada justifica un golpe”.

“Yo se que eso no estuvo bien, estoy en desacuerdo con el tema de la violencia y el golpe no lo justifico, sé que me equivoqué pero le expliqué al fiscal el contexto de lo que ella me gritó a mí. Entiendo la postura de ustedes pero ya está”, añadió.

“No es una postura, el no a la violencia es mundial”, arremetió Karina Iavícoli y le dijo “a mi lo que me sorprende es que quieras o no, está la violencia cerca tuya, te rodea por un tema o por el otro. Siempre pasa algo con vos y tenés que salir a dar explicaciones, ¿vos te das cuenta de eso?”, le preguntó y el se justificó: “Mucha gente puede decir lo que quiera, pero después no lo pueden comprobar”, dijo.

Al ser consultado por Marcela Tauro si se considera un tipo violento, dijo que no y justificó su violencia en algún punto, luego de que le pregunte qué le pasó cuándo le pegó a su esposa. “Yo tuve que soportar todo lo que me dijo ella, que no viene al caso y el fiscal lo sabe”, aunque luego Maite Peñoñori le haya recalcado que de lo que habló su mujer es de una violencia sistemática a lo largo de 30 años.

