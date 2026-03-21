El doble discurso y la doble moral del diputado jujeño Quintar

El diputado jujeño Manuel Quintar viene generando controversia en la provincia de Jujuy al mostrar un doble discurso en relación a los aumentos salariales.

Mientras que en el Congreso Nacional apoya el tope del 2% de aumento para empleados públicos, en Jujuy se muestra preocupado por los sueldos provinciales y reclama mejoras para los trabajadores locales.

Esta postura contradictoria ha generado críticas y acusaciones de oportunismo político, ya que Quintar parece cambiar su discurso según dónde esté parado. En el ámbito nacional, Quintar defiende el recorte salarial, mientras que en Jujuy se presenta como un defensor de las causas sociales y los trabajadores.

«Es un caso claro de doble discurso y doble moral”, declaró un dirigente sindical local. Y agregó, “Manuel Quintar está más preocupado por su imagen política que por la lucha real por los derechos de los trabajadores».

La postura de Quintar se enmarca en el contexto de la política nacional, donde el Gobierno ha establecido un techo del 2% para las paritarias, lo que ha generado controversia entre los sindicatos y los trabajadores. Sin embargo, la contradicción en el discurso de Quintar ha generado dudas sobre su verdadera intención y ha dañado su credibilidad como legislador.

La comunidad jujeña espera que Quintar aclare su postura y se comprometa con la lucha por los derechos de todos los trabajadores del país, en lugar de utilizar su cargo para fines políticos personales.

(Region Norte Online)