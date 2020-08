El director del hospital Guillermo Paterson dio positivo de Covid-19

La información fue confirmada por el mismo director, doctor Marcelo Villa, detalló que se realizó el testeo que confirma el contagio y que se encuentra en cuarentena.

En dialogo vía online con la prensa expresó, “lo informé esta mañana, ayer me hice un testeo por ser contacto estrecho y me salió positivo, ayer ya comencé con mi cuarentena, ya hemos armado los arboles míos, ahora quedarme en casa gracias a Dios, gracias a la Pacha estoy asintomático, me encuentro bien”.

Luego agregó, “estoy acá en casa tranquilo, tratar de pasar el tiempo que me corresponda de cuarentena y de la enfermedad, creo que el secreto es ese, hay que quedarse en casa, hay que tratar de evitar las juntadas, el uso de barbijo intensivo, yo me he cuidado permanentemente pero evidentemente es una enfermedad que algo tiene por que trato de cuidarme lo mas que pude y sin embargo me he contagio, espero que todo siga bien”.

Sobre la situación en la ciudad dijo, “están habiendo muchos contagios nosotros en el hospital venimos trabajando conjuntamente con las clínicas y hay días que tenemos todas las habitaciones con pacientes de distintas edades, no solamente la gente mayor, quédense en casa cuídense, está en el momento más crítico de la enfermedad cuanto más contagios hay y la verdad hay que cuidarnos es lo único que le pedimos que se cuiden que no salgan y evitar el contacto”.

En referencia al hospital Paterson expresó, “nosotros en el hospital no tenemos oxigeno central en la guardia y tenemos una cantidad limitada de tubos de oxigeno, eso significa a mí que no le puedo poner a todas las camas oxigeno por que consume muchísimo oxigeno, los pacientes que tenemos Covid consume mucho oxígeno, entonces tenemos una cantidad limitada de camas oxigeno, lo que si las imágenes que han pasado el otro día es el triash, un lugar muy chiquitito donde habíamos preparado para hacer la resección de los pacientes, pedirle la tomografía y después pasarlo o ingresarlo a la parte del hospital, hoy en el hospital la sala de clínica, donde era la guardia, la sala de dengue, no hay pacientes internados, eso si es un lugar muy chiquitito por eso vienen las camillas se amontonan los pacientes, por eso no es toda la guardia, también se habilito donde tenemos oxigeno central una terapia tipo intermedia donde estamos usando los casco elmet, hasta ayer teníamos 85 tubos de oxígenos con lo que contamos pero cada paciente consume entre 2 a 3 tubos de oxigeno por día, hay algunos que llegan a necesitar más presión hasta 4 tubos de oxigeno, por día eso se está recambiando diariamente con la empresa que nos lleva oxigeno a la mañana y a la tarde, nos prestaron oxigeno de distintos hospitales, nos presto oxigeno el Pablo Soria, el Regimiento, se espera que el jueves comenzar las pruebas para el oxígeno central en la cual van a ser 52 camas con oxigeno y con aire comprimido para poder usar los cascos elmet, además comenzar con el ibuprofeno inhalatorio, pero si los sampedreños no nos cuidamos no va haber camas que aguanten, en el hospital de campaña hasta la fecha nunca estuvo lleno el 100%, es un hospital donde van los leves o asintomáticos que no pueden estar en la casa porque tiene familiares grandes, hijos con dificultades, entonces es un lugar de tránsito”

Seguidamente siguió agregando el director del hospital, “nosotros el lugar que tenemos acá en el hospital son 20 camas, las cuales normalmente 14 tienen oxigeno las otras 6 no, esa es la parte respiratorio y Covid que siempre están llenos, de ahí se derivan los pacientes con obra social a las clínicas, a las 2 clínicas de San Pedro de Jujuy y una de ciudad Perico para tener camas mas liberadas para los sampedreños que no tienen obra social”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ