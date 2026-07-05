El Dique La Ciénaga celebró sus 100 años consolidado como motor productivo y turístico de los Valles

El gobernador Carlos Sadir y el intendente Víctor Hugo González encabezaron el acto central en el renovado mirador del embalse. Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa que recuerda el inicio de su funcionamiento.

El Dique La Ciénaga, uno de los emblemas hídricos, productivos y turísticos más importantes de Jujuy, celebró su centenario con un emotivo acto central desarrollado en su mirador principal. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González; y el titular de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Gabriel Aparicio.

Durante el acto, las autoridades descubrieron una placa histórica que resume la magnitud de una obra monumental que abrió sus compuertas por primera vez el 1° de julio de 1926, tras 15 años de complejos trabajos de construcción. Desde aquel día, el agua embalsada comenzó a correr por los canales, transformando para siempre la realidad de la región.

Una obra monumental con impacto presente y futuro

El gobernador Carlos Sadir destacó el valor estratégico del dique tanto en el pasado como en la actualidad, calificándolo como una estructura trascendental para la provincia.

«Es una obra monumental para Jujuy. Me imagino lo que habrá sido proyectarla y construirla hace 100 años. Tenía y tiene que ver con el aspecto productivo de toda esta zona, pero también con lo turístico y el esparcimiento de todos los jujeños», señaló el mandatario.

Sadir ponderó además las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en el sector: “Venimos trabajando junto a la Agencia de los Diques y la Intendencia de El Carmen. Hemos habilitado este hermoso mirador que ha quedado fantástico. Es un lugar de encuentro donde la gente viene a disfrutar del paisaje, a pescar y a deleitarse con la gastronomía típica, como los tradicionales buñuelos”.

Identidad carmense y un circuito clave para la región

Por su parte, el intendente Víctor Hugo González hizo hincapié en el profundo arraigo cultural que el espejo de agua tiene para la comunidad local y su impacto en la economía regional a lo largo de un siglo.

Impacto productivo: El embalse permitió el desarrollo de los valles al abastecer el sistema de riego de 20.000 hectáreas de producción, marcando un antes y un después en el crecimiento de El Carmen.

Eje turístico: Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 9 (camino de La Cornisa) lo convierte en un punto de referencia ineludible, atrayendo incluso a motoqueros internacionales y fomentando eventos locales, como el reciente corredor de food trucks en el camping municipal.

“El dique forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad. Esto se proyecta hacia el futuro con mucho movimiento económico, consolidándose como el circuito turístico más importante de la zona de los valles”, concluyó González.