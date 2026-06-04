El diputado Matías Paternó destacó la presentación del proyecto de ley de boleta única de papel

El diputado provincial del bloque de La Libertad Avanza, Matías Paternó, destacó la presentación en la Legislatura de Jujuy y el pase a comisión, del proyecto de ley para implementar el sistema electoral basado en la “Boleta única de Papel”.

El legislador indicó que el objetivo esencial es implementar en el ámbito de la Provincia de Jujuy el sistema de boleta única de papel, para la elección de sus autoridades provinciales en los distintos niveles de gobierno. “Este sistema de elección de autoridades permitirá a la ciudadanía tener opciones electorales más claras y transparentes”, indicó.

Paternó señaló que este sistema de Boleta Única de Papel, importa considerables ventajas con la impronta de poner fin a un sistema electoral de boleta partidaria. “En nuestra provincia la boleta actual es un instrumento de votación complejo y una herramienta de militancia, orientada a prácticas antidemocráticas tendientes a distorsionar la voluntad popular al momento de elegir a sus representantes”.

En este sentido agregó que el sistema propuesto simplifica de manera concreta el acto eleccionario, agudizando su control y abreviando la fiscalización de los comicios con el marcado fin de evitar significativamente toda alternativa de fraude y alteración de datos. “Por otro lado, los tiempos de votación se ven considerablemente reducidos, tanto al momento de que el elector emite su voto, como en el recuento y trasmisión de resultados” señaló.

Para finalizar, Paternó afirmó que la boleta única de papel significa un ahorro considerable en el gasto público y se traduce en la igualdad de condiciones entre partidos políticos. “Los candidatos son fácilmente reconocidos para la ciudadanía en general, evitando confundir y mezclar nombres y categorías al momento de emitir el voto”.