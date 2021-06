El día después de las elecciones legislativas en San Pedro de Jujuy

Para el intendente de San Pedro de Jujuy Julio Bravo y el concejal Cristian Aguirre se refirieron a lo que pasó ayer domingo en las elecciones provinciales luego de conocerse los resultados del mismo.

Ambos festejaron el triunfo obtenido por el frente Cambia Jujuy que los consolida como una fuerza política, tanto en la provincia como en el Departamento San Pedro. Por otra parte hicieron consideraciones del trabajo realizado dentro del municipio y de las expectativas que esto genera de cara al futuro.

El intendente Dr. Julio César Bravo comentó, “quiero reiterar mi agradecimiento a todos los sampedreños que el día de ayer concurrieron a votar en un número importante de personas casi el 65% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral de nuestra ciudad dijeron presente”.

“Esto a pesar del coronavirus, a pesar del frio y a pesar de la llovizna que nos acompañó en gran parte de la jornada electoral y a pesar de algunos desaciertos que se cometió principalmente por parte de alguna de las autoridades educativas que, si hubieran actuado con sentido común, aplicando criterio, no hubieran permitido colas de más de 2 cuadras, cuando uno ingresaba a la escuela y habían 1 o 2 personas por mesa, eso se llama no tener sentido común, inclusive eso trajo como consecuencia que varias personas se retiraran sin votar porque ya llevaban más de 1 hora haciendo fila, pero más allá de eso reiteró, el comportamiento de los sampedreños ha sido ejemplar, la decisión que tomaron de ir concurrir y votar por sus respectivos candidatos, es muy importante para la consolidación del sistema democrático, así que qué quiero transmitir mi agradecimiento a todos los que nos votaron, a nosotros, a los candidatos del frente Cambia Jujuy y los que han tomado participación como el resto de los candidatos” señaló Bravo.

Además destacó, “a las fuerzas políticas que han participado también mi agradecimiento, la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad, como debe ser, lógicamente estoy muy contento y muy orgulloso de los ciudadanos de San Pedro, en su amplia mayoría, han respaldado nuestra gestión al frente de la Municipalidad, la incorporación de nuestros tres candidatos, Cristian Aguirre, la doctora Evangelina Vechetti e Iván Wierna, estos dos últimos por primera vez van acceder a una banca en el Concejo Deliberante, conformar un conjunto con nuestros actuales concejales, un equipo bueno con nuevas idas y con más fuerza, eso que da a la juventud, eso queda cuando uno está desarrollando actividades en otro lugar y llega a un lugar nuevo como es el Concejo Deliberante para formar parte de nuestro equipo”.

En este sentido continuó expresando, “soy partidario totalmente y rechazo el individualismo, no creo que haya mesías ni salvadores en San Pedro y en ningún lado, siempre hace falta contar con un equipo para seguir renovando, mejorando las condiciones de vida de los sampedreños especialmente los que menos tienen, así que lógicamente estoy muy contento, mis felicitaciones a los candidatos de nuestras colectora del frente Cambio Jujuy, tanto el señor Ramírez, Basualdo y Nano Ponce que primero han sacado 2.000 votos cada uno de ellos, han sido factores muy importantes para otorgarnos el triunfo a nivel provincial y también en esta ciudad, aproximadamente 14.000 votos hemos obtenido en San Pedro para la lista de diputados provinciales y lógicamente cuando uno analiza el resultado provincial es rotundo, no hay antecedentes desde 1983 a la fecha que una lista de un partido político, de un frente político este incorporando como ya está confirmado 18 diputados a la Legislatura jujeña sobre 24 que se elegían, así que es contundente el respaldo a la gestión del gobernador Gerardo Morales que está transformando la matriz productiva de la provincia de Jujuy no hay duda de ello, más allá de señalar como él mismo lo reconoce que tiene algunos errores como lo tenemos nosotros acá en la ciudad, significa la consolidación de su liderazgo de gobernador y dentro de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, la presencia de Facundo Manes médico de prestigio internacional, del senador Martín Lousteau, del presidente del Comité Provincia de la UCR de Buenos Aires anoche acompañando al gobernador y a todo nuestro equipo en la celebración de este triunfo”.

Luego Bravo agregó, “nosotros hace tiempo que venimos trabajando con mucha seriedad para que la gente nos siga demostrando su apoyo y tal como lo hemos venido señalando hoy para mí, en un día normal dentro de mi agenda de trabajo y como lo hemos afirmado la vida sigue y la administración va a seguir funcionando con total normalidad, los comedores que tenemos van seguir funcionando, las 40 viandas comunitaria que tenemos van a seguir funcionando, los 17 merendero lo mismo, ampliando nuestro espectro con los comedores de distintas organizaciones sociales que se están poniendo en funcionamiento, la obra pública seguirá funcionando, dejando de lado lo enunciado por el sector opositor que solamente trabajamos cuando hay elecciones, evidentemente la gente sabe que no es así y así que llevarles tranquilidad a los sampedreños, vamos a seguir con los convenios previsto, realizando más e incorporando más trabajo, el trabajo con las cooperativas nos está yendo bien, esta semana cerraremos el convenio para que una cooperativa comience el cordón cuneta en barrio 9 Julio, vamos a continuar con el recambio de la iluminación tradicional por led en barrio de La Merced, en fin los proyectos que teníamos van a seguir desarrollándose como corresponde”.

“Gisel bravo ha hecho una muy buena elección, no sólo en esta ciudad sino en el Departamento, el trabajo que ha desarrollado más allá de que sea mi hija, como dirigente político ha tenido un crecimiento muy importante y me he sentido orgulloso de verla anoche a la par del gobernador y principales dirigentes del radicalismo nacional, en la televisión en los festejos que se hacían a nivel provincial, se lo merece ha tenido un trabajo muy bueno desde Yuto, la Capital y también en distintas zonas de Quebrada y Puna, forma parte de nuestro proyecto político, sin duda alguna estoy convencido de que su labor en la Legislatura jujeña va a traer muchos beneficios a los sampedreños, no sólo a nosotros sino a toda la gente del interior y sabemos las necesidades que tenemos no en la ciudad sino también en distintas regiones de la provincia”, concluyó el intendente.

Por otra parte el concejal reelecto Cristián Aguirre expresó, “el día después, sigue siendo un día de trabajo normal para nosotros, he asistido al Concejo, en estos momentos me encuentro en la Municipalidad por algunas cuestiones con el intendente, pero es increíble lo que se ha logrado el día de ayer, como les dije a los vecinos en los recorridos realizados, que nosotros ya éramos candidatos privilegiados por pertenecer a este proyecto y es más fácil hacer una campaña cuando uno da la cara al vecino, le explica lo que hizo y fundamentalmente hacia dónde vamos, teníamos ya ese privilegio por lo cual había una expectativa muy alta de como resultaría la elección, pero la superó ampliamente, tenemos una victoria rotunda en la ciudad y en provincia así que estamos feliz por los resultados y esto es un aval de la ciudadanía de San Pedro eligiendo este camino para continuar apoyando, este es el proyecto que ha venido para cambiar la vida de los sampedreños”.

A su vez Aguirre mencionó, “el Consejo Deliberante de San Pedro de Jujuy renovaban cuatro bancas yo y el concejal Moises que buscamos la reelección ambos hemos sido reelectos y ahora hay dos nuevos concejales, la doctora Vechetti e Iván Wierna, así que cambiaríamos dos candidatos del oficialismo, el concejal Frenquelberguer y Rocha quienes cumplirían su mandato en diciembre e ingresaría la concejal electa Vechetti y el concejal electo Iván Wierna, esto es muy importante para el Concejo Deliberante ya que más allá de estar reflejado los números hemos tenido una victoria contundente en la ciudad y la provincia, por supuesto el Concejo sigue de la misma manera tenemos la misma mayoría y fundamentalmente lo que le pedimos a los sampedreños que nos acompañen, necesitamos tener esta mayoría para poder seguir acompañando absolutamente todos los proyectos, del intendente que beneficien a San Pedro”.

Para finalizar remarcó, “es un conjunto de personas que están apoyando este proyecto, lo mismo ha demostrado la ciudadanía lo cual nos llena de orgullo y porque primero es un voto de confianza de los sampedreños, que ya hemos sabido validar en estos 6 años, el intendente respondió a ese voto de confianza, pero ahora tenemos una carga más y por el otro lado la proyección y la cantidad de posibilidades que se abren ya que tenemos un dirigente en nuestra ciudad, hoy reconocido en toda la provincia y con una contundente llegada a los pares del Ramal que es fundamental para el proyecto político porque demuestra que hay un proyecto provincial alineado con los proyectos de la ciudad y eso permite que se pueda tener este tipo de proyecciones”.