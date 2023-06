El desgarrador mensaje de Maru Botana al visitar la tumba de su hijo Facundo

La chef y su hijo Juan Ignacio fueron al cementerio donde reposan los restos del bebé fallecido en 2008.

Hace poco más de 14 años, Maru Botana sufrió la pérdida de su hijo Facundo, quien falleció el 21 de septiembre de 2008 a sus siete meses de vida, como consecuencia de una muerte súbita. Desde ese entonces, la chef recuerda con cariño al pequeño, y siempre tiene unas palabras para él.

Ahora, la conductora, acompañada por su hijo Juan Ignacio, visitó la tumba de Facu. Así lo mostró vía Instagram, en donde escribió un emocionante texto, donde explicó que también fue al lugar donde reposan sus padres.

Las desgarradoras palabras de Maru Botana a su hijo Facundo

“Este día me lo había guardado para mi, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor, de ganas de llorar, reír y agradecer” comenzó escribiendo Maru, y contó: “Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo: ‘quiero ir a ver a Facu’. Me encantó pero no imaginé en ese momento, lo que viviría”.

“Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni que decirles ver el ramo que eligió. Les cuento que Juani solo escucho historias de Facu de sus hermanos, de mi y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte”, prosiguió.

Por otro lado, la chef contó que para ella es “un logro enorme”, y agregó: “Tanto camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho y todos lo saben, pero hoy quería compartirles este momento que viví. Tan hermoso y de tanto vivido. Él limpiaba el nombre y le daba besos”.

Al finalizar el texto, expresó: “Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme, lo van a entender perfecto y a los que no es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana. Agrego la foto, me la saco Caro Haymes desde su corazón. Hoy no está mamá para contarle pero seguro lo vio conmigo. Y Facu está presente en esta hermosa familia”.

(Canal26)