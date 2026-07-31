El cronograma de pagos a estatales se inicia este sábado

El Gobierno provincial confirmó el calendario de acreditación de haberes correspondientes a julio para la administración pública de Jujuy.
La liquidación comenzará el sábado 1º de agosto y se completará el miércoles 5 de agosto. Todos y todas percibiràn un 4 por ciento de aumento salarial.
El cronograma informado oficialmente se desplegará de la siguiente manera:
Sábado 1 de agosto: Veteranos de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y organismos autárquicos.
Lunes 3 de agosto: Municipios y organismos descentralizados.
Martes 4 de agosto: Administración Central, Ministerios de Salud y Desarrollo Humano, junto a los docentes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.
Miércoles 5 de agosto: Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.