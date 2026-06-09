El CPV de Chijra será sede del Seminario de Alto Rendimiento y Gestión Marcial 2026

El Centro de Participación Vecinal (CPV) Chijra invita a participar del “Seminario de Alto Rendimiento y Gestión Marcial 2026”, una propuesta educativa y deportiva organizada por la Escuela de Taekwon-Do Akatsuki que reunirá a profesionales de distintas disciplinas vinculadas al deporte, la salud y el alto rendimiento. La jornada se realizará el próximo 13 de junio en las instalaciones del CPV y estará destinada a profesores, instructores, atletas y público en general.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 13 de junio, de 8:30 a 19:00 horas, en las instalaciones del CPV Chijra, ubicadas en la intersección de calles Llamas y Los Manantiales, y estará destinada a profesores de Educación Física, estudiantes avanzados, instructores, atletas de artes marciales, personal trainers y público en general.

Desde la organización explicaron que la iniciativa surge a partir de la necesidad de fortalecer la formación integral de quienes se desempeñan en el ámbito de los deportes de combate, incorporando herramientas científicas y conocimientos actualizados que contribuyan a mejorar el rendimiento, la salud y la gestión de las academias deportivas.

En este marco, el seminario propone abordar la práctica marcial desde una perspectiva interdisciplinaria, entendiendo que la técnica deportiva debe complementarse con contenidos vinculados a la salud, la preparación física y la actualización científica.

Durante la jornada se desarrollarán exposiciones y talleres sobre Nutrición Deportiva, Kinesiología y Biomecánica, Educación para la Salud, Psicología del Deporte, Preparación Física, El Dilema del Estiramiento y otros temas relacionados con las nuevas tendencias en el entrenamiento y el alto rendimiento.

La propuesta tiene entre sus objetivos promover la profesionalización del sector, fomentar hábitos saludables, fortalecer los criterios de prevención y seguridad deportiva, y generar espacios de actualización permanente para quienes forman parte de la comunidad marcial.

La actividad contará con certificación para los participantes y tendrá un arancel accesible. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388 404-1544