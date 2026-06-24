El CoProTur sesionó con municipios y referentes del sector turístico de toda la provincia

El Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) reunió a municipios de todo Jujuy y al empresariado turístico para planificar el año.

El CoProTur celebró hoy una nueva reunión plenaria convocando a representantes de municipios de todo el territorio provincial junto a referentes del empresariado y el sector turístico privado. La jornada estuvo encabezada por el ministro Federico Posadas y el secretario Diego Valdecantos.

La jornada se centró en las líneas estratégicas trazadas para consolidar a Jujuy como uno de los destinos más destacados del país.

El CoProTur avanzó en scoring, certificaciones y plan de calidad

El Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) reunió a municipios de todo Jujuy y al empresariado turístico para planificar el año.

Entre los temas abordados, se presentaron los avances del Plan de Capacitación y Calidad y se expuso el sistema de Scoring como herramienta de evaluación y mejora de la oferta turística provincial. Además, se concretó la entrega de certificados a representantes de Caspalá, Valle Grande, Calilegua, Yavi y Santa Ana Valle Colorado, en reconocimiento al trabajo de esas comunidades en el marco del plan.

Promoción y nuevas iniciativas del Consejo Provincial de Turismo

El encuentro incluyó la presentación del Plan de Promoción para el período, el tratamiento del Registro de Bodegas y sus habilitaciones municipales, y el avance del Proyecto MI Destino Sostenible, orientado a fortalecer el turismo con criterios de sustentabilidad en todo el territorio provincial. En el apartado de otros temas, se abordaron cuestiones vinculadas a BTV, el Corredor Verde, conectividad aérea y fiscalización.

«La Puna viene creciendo sostenidamente y estos espacios son fundamentales para articular entre el sector público, los municipios y la provincia, garantizando que el desarrollo llegue a cada comunidad», remarcó el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

El CoProTur es el espacio institucional donde la provincia articula con municipios y el sector privado para alinear criterios, planificar acciones conjuntas y potenciar el desarrollo turístico de Jujuy.