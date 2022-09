El colombiano que dice ser hijo de Shakira está muy grave de salud: “Tengo su sangre y necesito US$200 mil”

El hombre apareció en un programa de TV y dijo que llegó a la verdad sobre su origen porque escuchó a sus padres adoptivos hablando del tema.

Pedro, el supuesto hijo de Shakira y el actor colombiano Santiago Alarcón, dio su primera nota televisiva y fue letal con quienes que cree que son sus papás biológicos. También aseguró que está gravemente enfermo y que buscó que todo saliera a la luz para que lo ayuden a pagar su tratamiento médico.

El joven explicó que descubrió la verdad sobre su origen cuando era muy chico. “Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, pronunció angustiado en una nota con Lo sé todo (Canal 1 de Colombia).

Aunque no especificó qué tipo de enfermedad lo está afectando, descartó tener problemas psicológicos o traumas por “haber sido abandonado”. Por último, denunció que el actor lo tiene amenazado de muerte: “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.

Qué dijo Santiago Alarcón sobre su supuesta paternidad con Shakira

La historia del hijo que Shakira habría abandonado en 1993 -a los 15 años- se conoció gracias al actor Santiago Alarcón, que fue señalado como el progenitor.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, explicó el artista a través de sus redes sociales.

Todo se complicó cuando esta persona comenzó a contactarse con su círculo íntimo en busca de una respuesta. Como si fuera poco, se presentó en el teatro donde trabaja y logró hablarle cara a cara. “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”, sostuvo.

En su descargo, el actor colombiano reconoció que se quedó petrificado cuando el joven le dijo que su madre era la intérprete de “Te felicito”. “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató.

Un joven denunció que Shakira lo tuvo cuando tenía 15 años. Así lucía la cantante en aquel entonces.

La reacción de Shakira ante la aparición de un supuesto hijo

Por el momento, la cantante no mencionó palabra sobre el tema, ya que está ocupada con otros asuntos. En los últimos días se la vio grabando un videoclip con Ozuna en Barcelona y reunida con sus abogados, que están haciendo todo lo posible para que Gerard Piqué le firme el permiso para llevarse a sus hijos a Miami.

(TN)