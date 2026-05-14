El Colegio de Profesores de Historia realizará actividades abiertas por la Semana de Mayo y de los Museos

La propuesta incluye charlas formativas, capacitaciones y participación en la marcha patriótica, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La presidente del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, Anahí Gareca, invitó a la comunidad a participar de las distintas actividades organizadas en el marco de la Semana de Mayo y de la Semana de los Museos, destinadas a promover la reflexión y el fortalecimiento de la identidad histórica jujeña.

En ese sentido, informó que el cronograma comenzará el lunes 18 de mayo con un ciclo formativo que se desarrollará en la Secretaría de Educación de la Municipalidad, ubicada en calle Necochea, destinado al público en general y especialmente a guías de turismo.

Durante el encuentro se abordará la temática “Los 25 de Mayo en Jujuy”, actividad que volverá a realizarse el viernes 22 de mayo a las 18 horas en el Cabildo, junto al ingeniero Joaquín Carrillo.

Asimismo, Gareca adelantó que ese mismo viernes, en horas de la mañana, se llevará adelante en Humahuaca una capacitación destinada a abanderados y docentes sobre la Bandera Nacional de la Libertad Civil, reconocida como cuarto símbolo patrio histórico.

Por otra parte, el domingo 24 de mayo el Colegio de Profesores de Historia participará, junto al Instituto Belgraniano, de la marcha patriótica por las calles de Jujuy portando la Bandera Nacional de la Libertad Civil, en el marco del convenio de cooperación y trabajo conjunto que ambas instituciones mantienen desde hace varios años.

Finalmente, la titular de la institución destacó que todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, reafirmando el compromiso del Colegio con la difusión de la historia nacional y provincial mediante charlas, conversatorios y propuestas educativas destinadas a toda la comunidad.