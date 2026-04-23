El Club Deportivo Luján realizó la asamblea con renovación de autoridades

El miércoles 22, el Club Deportivo Luján llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en la cual se renovó la conformación de la Comisión Directiva para el período 2026–2028 y que continuará presidida por Hugo Peñaloza y Luis Civardi como vicepresidente.

Durante el encuentro, que tuvo lugar por la noche en las instalaciones de la Entidad, se procedió a la lectura, consideración y aprobación de la memoria, el balance general, inventario de bienes correspondiente a los años 2024 y 2025.

Posteriormente, se procedió a la elección de autoridades, presentándose una única lista que fue aprobada por los socios presentes.

En la nueva conformación de comisión directiva se destaca la incorporación de jóvenes (Quiroga, Ángelo) y de personas experimentadas (González, Méndez) quienes aportarán para seguir con el desarrollo de la institución.

Concluida la asamblea, Hugo Peñaloza, presidente reelecto, manifestó que es “un día (por el miércoles) muy feliz para nosotros ya que se reafirma el trabajo que venimos haciendo como Comisión Directiva y ahora sumamos gente experimentada y jóvenes que tienen muchas ganas de crecer en la institución, pero, sobre todas las cosas, quieren que crezca el Club”.

“Quiero que el Club siga creciendo. Nos quedamos sin espacio por lo que tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir un predio, hacer el estadio Granate, para que las chicas y los chicos se sigan desarrollando deportivamente”, finalizó Peñaloza.

Por su parte, el reelegido vicepresidente, Luis Civardi, expresó que “es un agrado nuevamente trabajar a la par de Hugo (Peñaloza), la Comisión Directiva, que ahora se renovó, y con la gente que se quiera acercar por el bien del Club que ya tiene el reconocimiento de las personas por lo que debemos seguir apostando y trabajando en conjunto para darle las comodidades acordes a la gente que nos acompaña y que nos visita”.



La nueva comisión directiva quedó conformada:

Presidente: Hugo Peñaloza

Vicepresidente: Luis Civardi

Secretaria general: Silvana Aramayo

Prosecretaria general: Marina Álvarez

Tesorera: Viviana Tolaba

Protesorero: Gabriel Quiroga

Delegado General: Humberto Zenteno

Vocales: Miguel Serapio; Marcela Civardi; Patricia Moya; Víctor Sánchez

Vocales Suplentes: Daniel Dávalos; Georgina Ángelo; Sebastián González

Revisor de Cuentas: Neli Anachuri; Miguel Méndez; Nora Gallardo

Apoderado: Claudia Ibarra