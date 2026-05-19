El Círculo Odontológico de Jujuy realizó capacitación sobre Odontología Deportiva

La Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Jujuy (COJ) llevó a cabo el curso presencial “Odontología Deportiva: Prevención, Diagnóstico y Manejo del Deportista”, una propuesta formativa destinada a profesionales odontológicos de la provincia.

La actividad estuvo a cargo de la odontóloga especialista Flavia Sanz (MP 7223), egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Odontología Deportiva por la Universidad de Ilapeo (Curitiba, Brasil). Durante la jornada se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos orientados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías y traumatismos vinculados a la práctica deportiva.

Entre los ejes abordados se destacó el rol de los protectores bucales deportivos, dispositivos intraorales diseñados para prevenir y tratar lesiones durante la actividad física. Su uso es obligatorio en disciplinas como rugby, hockey y deportes de contacto —entre ellos boxeo, muay thai, kickboxing, MMA y karate— y recomendado para otras prácticas deportivas.

La especialista explicó que estos protectores deben ser confeccionados de manera personalizada por el odontólogo, a partir de la toma de impresiones del paciente, lo que permite obtener dispositivos cómodos, retentivos y que facilitan la respiración y el habla. Su vida útil estimada oscila entre seis y doce meses y, en algunos casos, cuentan con cobertura de obras sociales.

La capacitación incluyó un taller práctico en el que los participantes confeccionaron sus propios protectores bucales, con el objetivo de incorporar esta prestación en la atención de pacientes deportistas. Asimismo, se abordó el seguimiento preventivo de la salud bucal como parte del acompañamiento integral del deportista, en función de su impacto en el rendimiento físico.

Con respecto a la convocatoria, la directora de la Escuela de Posgrado del COJ, Dra. Gabriela Chávez, señaló que el objetivo de estas propuestas es “continuar promoviendo la capacitación permanente de los profesionales mediante instancias de formación con respaldo académico”. Por su parte, el vocal 1 de la Comisión Directiva de la institución, Dr. José Giménez, destacó la participación de odontólogos y odontólogas de distintos puntos de la provincia y remarcó el compromiso institucional de sostener una agenda de trabajo continuo con diversas instituciones.

En el marco del 88° aniversario de la entidad, las autoridades anticiparon la realización de nuevas capacitaciones y beneficios para sus afiliados e invitaron a los profesionales de Jujuy a sumarse a las actividades.

El Círculo Odontológico de Jujuy se encuentra ubicado en avenida Gobernador José María Fascio N°1036 y cuenta con un anexo en Necochea 666, sede de la Escuela de Posgrado.

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