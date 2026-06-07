El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy ya tiene su sede reinaugurada y el trabajo continúa

Luego de la reinauguración de la sede social del Círculo que Periodistas Deportivos de Jujuy, que contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir y funcionarios de su gabinete.

Los integrantes de la Comisión Directiva se mostraron muy agradecidos por la respuesta que tuvo la convocatoria, teniendo en cuenta que se trató de un día histórico para la entidad que nuclea a los periodistas deportivos de toda la provincia.

Pero, más allá de la alegría vivida el pasado viernes, destacaron que el trabajo continúa, teniendo en cuenta que si bien la sede del barrio Cuyaya quedó en óptimas condiciones edilicias, el desafío de ahora en más será dotarla del equipamiento necesario para poder habitarla y empezar a dar respuestas a los numerosos socios.

Sabiendo que la labor no será sencilla, la premisa estará apuntada a continuar gestionando y buscando los recursos para adquirir los elementos necesarios para darle funcionalidad al prácticamente nuevo edificio inaugurado, de calle Santa Fe Nº 1434.

Los agradecimientos para este importante presente son muchos, principalmente al gobernador Sadir y al ministerio de Infraestructura, con el ingeniero Carlos Stanic a la cabeza. La Dirección Provincial de Arquitectura tuvo un rol fundamental en la reconstrucción y los materiales donados por el ingeniero Raúl Ulloa fueron clave para arrancar la obra.

El ministerio de Gobierno y Justicia, que conduce Normando Álvarez García, y la Secretaría de Deportes de la Provincia, a cargo de Luis Calvetti.

Las instituciones intermedias también colaboran con el Círculo, sabiendo que es una entidad sin fines de lucro que desde hace cinco años, cuando logró regularizar su funcionamiento con esta CD, sigue dando pasos firmes.

Club Deportivo Luján, por ejemplo, siempre a disposición y el agradecimiento de los periodistas al presidente actual Hugo Peñaloza y a Luis Civardi su antecesor. También al Club Deportivo Comercio, con su titular Adrián Montalvo, acompaña a la entidad en cada acto.

Asimismo, resaltaron las salutaciones de Gimnasia y Esgrima, Ciudad de Nieva, Deportivo Los Perales, Sportivo Palermo, entre otros, y de los dirigentes del ámbito deportivo en general y colegas de otras provincias.

Pasó la inauguración tan esperada y celebrada, pero el trabajo continúa, siempre el desafío de darle respuesta a quienes apostaron al Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy.