El Cine Teatro Alfa fue declarado de Interés Patrimonial por su aporte a la cultura jujeña

En un acto cargado de reconocimiento a la historia cultural de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y la Municipalidad distinguieron al Cine Teatro Alfa con la declaración de Interés Patrimonial, destacando su permanente contribución al desarrollo del cine, el arte y la vida social de la Capital jujeña.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el compromiso de la familia Cernuschi con el desarrollo cultural y social de la ciudad, “estoy muy agradecido de tener esta amiga, esta ilustre vecina de San Salvador de Jujuy, tan comprometida con lo social, con lo empresarial, porque el Cine Alfa no solo es una empresa que brinda cultura y entretenimiento, sino que también tiene amplitud para recepcionar a muchas instituciones que necesitan de estas hermosas salas, que ya tienen más de 50 años y representan una enorme trayectoria”.

Asimismo, recordó la importancia que tuvo el cine para la historia audiovisual de la provincia, “en esta sala se estrenó, ni más ni menos, la primera película de largometraje de Miguel Ángel Pereira, La Deuda Interna, que significa también el inicio de la carrera de muchos jóvenes que estaban incursionando en las artes audiovisuales”, señaló.

Finalmente, el jefe comunal valoró el rol que el Cine Alfa continúa desempeñando como espacio de encuentro para las familias y la comunidad educativa, “quiero agradecer la voluntad de recibir permanentemente estrenos, donde también se da la maravilla soñada de juntar a la familia, de promover una actividad que siempre ha estado ligada a la crianza, a la enseñanza y a la educación. Son tantas las escuelas que han pasado por este cine y, fundamentalmente, destaco la voluntad de una familia totalmente comprometida con Jujuy y con esta ciudad”, afirmó.

Por su parte, la propietaria del Cine Teatro Alfa, Susana Cernuschi, agradeció el reconocimiento y recordó algunos de los momentos más significativos que marcaron la historia de la sala, “este es otro mimo, como cuando el intendente trajo a Luis Brandoni. Fue la cosa más maravillosa que pudo hacer, porque era una persona excelente, excelente actor, excelente director, excelente en todos los aspectos y de la causa, que eso es lo importante”, manifestó.

Seguidamente, destacó la permanente inversión para incorporar nuevas tecnologías, “siempre apostando a lo último en la tecnología. Hay muchos cines que todavía no tienen proyección láser; nosotros ya hace varios años que la tenemos. Desde el primer día que pusimos el sonido Stereo Dolby había solamente un cine en Córdoba y los demás estaban en Buenos Aires”, recordó.

Finalmente, remarcó el esfuerzo realizado para mantener al Cine Alfa como un referente nacional, “luego nos adelantamos con el 3D en ambas salas, mucho antes que otros cines del país y con mucho sacrificio, porque, a pesar de que tenemos la entrada más barata del país, lo hacemos con mucho amor”, concluyó.

Ubicado sobre calle Patricias Argentinas, el Cine Teatro Alfa abrió sus puertas el 6 de octubre de 1978 y, desde entonces, se consolidó como una referencia para generaciones de jujeños. A lo largo de su historia mantuvo una permanente apuesta por la innovación: en 2006 renovó completamente sus instalaciones y, en 2010, realizó la primera proyección en formato 3D, convirtiéndose en uno de los pioneros del país en incorporar esta tecnología.